Eine 92-jährige Frau ist am Montag in Gummersbach-Strombach Opfer eines dreisten Betrugsversuchs geworden. Eine aufmerksame Angehörige konnte durch schnelles Handeln verhindern, dass es zu einem Schaden kam. Die Polizei berichtet, dass die Seniorin am Abend gegen 19.30 Uhr einen Anruf erhielt von einer Frau, die sich als Mitarbeiterin ihrer Hausbank vorstellte. Die angebliche Bankmitarbeiterin teilte der Seniorin mit, dass von ihrem Konto unberechtigte Abbuchungen erfolgt seien und dass es nun erforderlich sei, dass die 92-Jährige ihre Bankkarte ab- und die Pin per Telefon durchgibt.

Bankkarte abgeholt

Die Seniorin teilte daraufhin die Pin mit. Etwa 30 Minuten später erschien ein angeblicher Bankmitarbeiter an der Wohnanschrift der älteren Dame, nahm die Bankkarte entgegen und machte sich davon. Kurz darauf rief die Seniorin eine Angehörige an und berichtete von den Geschehnissen. Die Angehörige handelte umgehend: Sie ließ die Bankkarte noch rechtzeitig sperren und informierte die Polizei. So konnten keine unberechtigten Abbuchungen vom Konto der 92-Jährigen festgestellt werden.

Die Seniorin beschreibt den Abholer als Mann mit südländischem Erscheinungsbild. Er war 18 bis 25 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und hatte dunkle Haare. Bekleidet war der Unbekannte mit einem weißen T-Shirt und einer hellen Hose. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Röntgenstraße, Kopernikusstraße und Otto-Hahn-Straße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Um sich vor den falschen Bankmitarbeitern zu schützen, empfiehlt die Polizei, niemals vertrauliche Informationen wie Zugangsdaten preiszugeben und Bankkarten unter keinen Umständen Fremden zu überlassen.