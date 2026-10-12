Ein altes Gummersbacher Traditionsunternehmen soll an einen chinesischen Konzern verkauft werden. Die Sabo-Maschinenfabrik GmbH mit Sitz in Gummersbach-Hunstig steht vor einem bedeutenden Schritt in ihrer Unternehmensgeschichte, wie es in einer Mitteilung heißt: Demnach plant der börsennotierte chinesische Shenzhen LDROBOT Co. Ltd., einer der führenden Anbieter intelligenter Robotik- und Automatisierungslösungen, die Übernahme des oberbergischen Unternehmens. Die Transaktion steht derzeit noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und Prüfungsverfahren.

Garten- und Rasenpflege mit modernster Technologie

Laut Sabo eröffnen sich für den Standort Gummersbach damit vielversprechende Perspektiven. Unter der Führung von Geschäftsführer Lars Daniel soll Sabo seine langjährige Kompetenz im Bereich Garten- und Rasenpflege mit modernster Robotik- und KI-Technologie verbinden.

Insbesondere im stark wachsenden Marktsegment der autonomen Mährobotik erhält das Unternehmen die Chance, sein Produktportfolio aus dem Stand auf den neuesten Stand der Technik zu heben und sich nachhaltig als innovativer Marktführer zu positionieren, wie Sabo weiter schreibt. „Die geplante Partnerschaft verbindet die jahrzehntelange Erfahrung und das Vertrauen der Marke Sabo mit den technologischen Möglichkeiten eines international führenden Robotikunternehmens. Daraus ergeben sich hervorragende Chancen für Kunden, Mitarbeiter und den Standort Gummersbach“, erklärt Geschäftsführer Lars Daniel.

Und es heißt weiter, dass mit dem geplanten Zusammenschluss die Wettbewerbsfähigkeit von Sabo langfristig gestärkt werde, neue Wachstumsfelder erschlossen und die Zukunft des Unternehmens nachhaltig gesichert würden. Gleichzeitig bleibe die starke regionale Verwurzelung des traditionsreichen oberbergischen Unternehmens ein wesentlicher Bestandteil der zukünftigen Entwicklung.

Traditionsunternehmen aus Gummersbach-Hunstig

Bereits im Jahr 2023 hatte Sabo neue Eigentümer bekommen. Damals übernahm die Sabo Holding GmbH 100 Prozent der Anteile des Unternehmens, die bis dahin der Firma Mutares gehört hatten. Der Übergang war damals als Erfolg für den Wirtschaftsstandort Oberberg dargestellt worden. Nach fast 30-jähriger Zugehörigkeit zum US-Konzern Deere & Company sowie dreijähriger Münchner Eigentümerschaft durch die Mutares war der Kauf des Unternehmens auch dank regionaler Partner wie der Sparkasse Gummersbach möglich geworden, wie es damals geheißen hatte. Im Jahr 2021 sorgte Sabo für gute Nachrichten, dass bekannt wurden, dass die Firma für drei Jahre Trikotsponsor des VfL Gummersbach wurde.

Die Firmengründung von Sabo liegt derweil schon einige Jahre zurück. Einige ältere Oberberger kennen sie immer noch. Und sie wissen, wo der Name herstammt. Als Heinrich Sanner und Walter Born im Jahr 1932 in Gummersbach-Hunstig die nach ihren Nachnamen benannte Firma Sabo gründeten - jeder brachte die ersten beiden Buchstaben seines Nachnamens mit - legten sie den Grundstein für eines der führenden Unternehmen der Branche. Los ging es aber nicht mit den roten und grünen Mähern, sondern mit dem Vertrieb von Mineralölprodukte. Als Sanner 1970 ausstieg und in Marienhagen die Sabo-Armaturen gründete, hat er auch den Namen mitgenommen, so dass fortan zwei Unternehmen mit dem Namen existierten bis zum Ende der Armaturenfabrik. Im August 20002 gingen in der Fabrik endgültig die Lichter aus.

Die Sabo-Maschinenfabrik GmbH mit Sitz in Gummersbach-Hunstig steht nach eigener Darstellung seit über 90 Jahren für hochwertige Gartentechnik „Made in Germany“. Das Oberbergische Unternehmen entwickelt und fertigt langlebige, leistungsstarke Geräte für Privatnutzer und Profis. Der womöglich neue Eigentümer, die Shenzhen LDROBOT Co. Ltd. ist ein international tätiges Technologieunternehmen mit Fokus auf intelligente Robotik, autonome Systeme und KI-gestützte Automatisierungslösungen. (ar)