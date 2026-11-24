Erstes Treffen in der Vogtei: Nur Frauen kommen

Alleinerziehende Männer sind auch willkommen, keine Frage. Deren Probleme seien sicher ganz ähnlich, ist man sich in der Runde sicher. Aber sie machen eben nur etwa 15 Prozent der betroffenen Eltern aus. So haben sich bei diesem ersten Treffen in der Gummersbacher Vogtei nur Frauen eingefunden. Und was sie von den Vätern der Kinder berichten, wenn letztere im Nebenraum spielen, ist nicht eben schmeichelhaft.

Da ist der Mann, der nur eine Ferienwoche im Jahr mit seiner Kindern verbringen möchte und am Wochenende immer wieder absagt. Ein anderer verweigert den Kontakt inzwischen komplett. Und der dritte ist sogar gewalttätig.

Beruf und Familie: Die Angst, das Kind nicht abholen zu können

Das immer noch vor allem weibliche Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewinnt unter solchen Umständen eine ganz andere Dramatik. Eine 43-jährige Wiehlerin mit Arbeitsstelle in Köln berichtet, dass sie bald weniger Tage im Homeoffice arbeiten darf. Das heißt, mehr Stunden auf der Autobahn und immer die Angst, das Kind nicht rechtzeitig aus der Kita holen zu können. Jetzt will der Kindergarten die Betreuungszeit bis 14 Uhr verkürzen. „Das bricht mir das Genick.“

Zurück zu den Eltern und die Suche nach Gemeinsamkeit

Eine 47-jährige Gummersbacherin sah keine andere Möglichkeit, als aus dem Münsterland zurück zu ihren Eltern in ihre Heimatstadt umzuziehen, nachdem die Beziehung zum Kindsvater gescheitert war. Über einen Bericht in der Zeitung wurde sie auf das neue Alleinerziehenden-Café aufmerksam. „Meine Kollegen und Freude kennen diese Probleme nicht. Ich möchte aus meiner Blase herauskommen und wissen, wie andere Eltern das alles managen.“ Und sie erhofft sich ein wenig Gemeinsamkeit: „Ich bin einfach einsam.“ Für die muslimische Frau aus Pakistan mit drei Kindern ist die neue Kontaktmöglichkeit noch wertvoller. Nach der Trennung hat ihre Familie mit ihr gebrochen.

Ein Ort für Auszeit und Austausch. Copyright: Reiner Thies

Ein Raum zum Durchatmen: Das Konzept des Cafés

Eine wichtige Erkenntnis für die Frauen ist zunächst, dass sie nicht allein sind. Allein in Gummersbach dürfte es geschätzt 1000 Alleinerziehende geben, ohne dass sie sich begegnen. Das möchten Nina Sommer und Larissa Martin ändern. Die Vertreterinnen der Gleichstellungsstelle und des Familienbüros der Stadt Gummersbach schenken an diesem Samstagvormittag eifrig Kaffee nach und bieten Kekse an. Das Alleinerziehenden-Café soll ein Raum sein „zum Durchatmen, an dem niemand etwas erklären muss und an dem man auf Menschen trifft, die die eigene Situation kennen“. Die Treffen sollen Auszeit und Austausch ermöglichen. Die städtischen Fachfrauen, aber auch die Expertinnen in eigener Sache können Tipps geben, wie und wo man finanzielle Unterstützung bekommt. Willkommen sind alle, die ihre Kinder überwiegend alleine erziehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand ganz allein lebt oder inzwischen in einer neuen Partnerschaft. Entscheidend ist, dass die Verantwortung im Alltag vor allem auf den eigenen Schultern liegt.

Nächster Termin am 12. Dezember und Anmeldung

Das nächste Treffen ist für Samstag, 12. Dezember, terminiert, diesmal ab 14 Uhr. Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich auch wegen der Kinderbetreuung anzumelden unter larissa.martin@gummersbach.de. Ob es bald einen fixen Termin gibt und wie das Café sonst ablaufen soll, wollen Sommer und Martin mit den Frauen zusammen entwickeln. Idealerweise wird es ein Selbstläufer, und die Frauen verabreden sich für einen Bummel über den Weihnachtsmarkt auf eigene Faust.

„Keine Partnerbörse“: Kommen, wie man ist

Auch wenn dann einmal ein Mann dabei sein sollte: Nina Sommer betont gegenüber den Frauen, dass das Alleinerziehenden-Café keine Partnerbörse ist: „Ihr müsst Euch nicht schminken, Ihr könnt so kommen, wie Ihr wollt. Meinetwegen in Joogginghose.“