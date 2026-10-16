Rund 88.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer engagieren sich beim Technischen Hilfswerk (THW) für den Zivil- und Katastrophenschutz in Deutschland und stellen dort ihr Wissen und ihre Technik in Notlagen zur Verfügung. Torsten Simon ist einer von ihnen – aber nicht irgendwer. In der Alten Vogtei wurde der Gummersbacher jüngst mit dem Ehrenzeichen des THW in Silber ausgezeichnet.

Vom Neumitglied zum Ortsbeauftragten

Simon trat im April 1994 dem THW-Ortsverband der Kreisstadt bei. Nach seiner Grundausbildung kam er 1995 zum Technischen Zug der Fachgruppe Bergung. Seit 2015 ist er in Gummersbach der Ortsbeauftragte. Zudem führt er kommissarisch das Amt des Schirrmeisters.

Laudatio: Einsätze von der Elbe bis zur Ahr

In seiner Laudatio betonte Nicolas Hefner, Landesbeauftragter des THW in Nordrhein-Westfalen, dass das Ehrenzeichen bundesweit und jährlich an nur 90 Personen vergeben wird. Ausführlich würdigte er Simons Werdegang und dessen jahrelanges Wirken. So war der Geehrte bei praktisch allen Großlagen der letzten Jahre im Einsatz und koordinierte Hilfe vor Ort – vom Elbehochwasser 2002 über den Sturm Kyrill 2007 bis zur Flut im Ahrtal im Jahr 2021. Eine Herzenssache ist für ihn außerdem die Begleitung der Helferanwärter bis zu ihrer Prüfung.

Glückwünsche und Musik zur Feierstunde

Neben 41 THW-Kameradinnen und -Kameraden hatten sich Vertreter aus der Politik und anderer Hilfsorganisationen unter die Gäste der Ehrung gemischt. Die ersten Glückwünsche überbrachten Jürgen Marquardt, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Gummersbach, Kreisbrandmeister Julian Seeger sowie Malte Probst-von Müffling, Regionalvorstand der Johanniter. Musik gab es vom Posaunenchor Hunsheim unter Leitung von Simon Wenigenrath. (r)