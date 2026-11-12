Wenn Werner Weimar auf seine Zeit als Musiker zurückblickt, ist er überzeugt: „Ich habe in 50 Jahren Musik so viel erlebt. Ich durfte Erfolge feiern, musste Niederlagen einstecken und manchmal auch ordentlich Lehrgeld zahlen. Aber eines hat sich nie verändert: meine Liebe zur Musik und zu den Menschen.“ Solange er auf der Bühne stehen könne, möchte er den Menschen Freude bereiten, sagt der 65-Jährige. „Denn wenn ich nach einem Konzert in glückliche Gesichter schaue und weiß, dass die Menschen für ein paar Stunden ihre Sorgen vergessen konnten, dann gehe ich selbst glücklich nach Hause.“ Gerade erst sorgte er auf der Studiobühne der Halle 32 mit seinem Freund, dem Pianisten Harald Horn, für ein so volles Haus, dass Menschen weggeschickt werden mussten. Im Dezember lädt Werner Weimar nun zu einem Konzert mit Weihnachtsliedern und Balladen ein.

Start mit zwölf Jahren

Angefangen hat alles, als der Musiker zwölf Jahre alt war und sich von einem Freund die ersten drei Akkorde auf der Gitarre zeigen ließ. Werner Weimar übte Gitarre zu spielen, schrieb die ersten sozialkritischen Texte und spürte, dass Musik ein Ventil für ihn sein könnte, wenn der Alltag schwierig war. 1976, der Musiker war inzwischen 15 Jahre alt, durfte er in seinem Heimatort Bad Godesberg in der Stadthalle bei einem Seniorentreff vor rund 450 Menschen auftreten. Zur Pianobegleitung gab er „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens zum Besten und sorgte bei den alten Damen für das eine oder andere Tränchen. „Mir wurde klar, dass Musik Menschen emotional berühren und ihnen etwas geben kann, das Worte allein nicht schaffen. Das wollte ich anschließend immer wieder.“

Von Synthie Pop zu Side by Side

Der Ausflug in die Welt der Schlager währte allerdings nur kurz. Der junge Mann probierte sich im Synthie Pop aus, gründete verschiedene Bands und fand schließlich in der Funk-, Rock- und Soulband Side by Side für viele Jahre ein musikalisches Zuhause als Sänger. Stolz ist er nicht nur darauf, dass er viele der Songs des Side by Side-Repertoires selbst geschrieben hat, sondern auch, dass die Band gute dreißig Jahre im Bonner Raum eine feste Größe der Musikszene war. Er war aktiver Teil der Bonner Musikszene, gründete die Musiker Initiative Bonn und sagt im Rückblick, dass er seit 1990 tatsächlich als freischaffender Musiker unterwegs sei. Mitte der 1990er Jahre hatte er Kontakt zum bekannten Produzenten Torsten Stenzel, der für York und Taucher arbeitete.

Professionelle Produktionen

Es folgten der Einstieg in professionelle Dance-, House- und Trance-Produktionen, Charterfolge und Remixe für namhafte Künstler. „Seit rund 20 Jahren arbeite ich außerdem mit dem Produzenten Doug Laurent, meinem größten Förderer und einem wichtigen Kritiker, zusammen.“

Werner Weimar auf der Straße. Copyright: Weimar

Auswanderung nach Portugal

2010 gab es einem Bruch im Leben des Musikers – er wanderte nach Portugal aus, wollte der Musik den Rücken kehren. „Das klappte allerdings so gar nicht. Keine sechs Monate später hatte ich wieder eine Band gegründet, saß für Remixe anderer Musikschaffender im Studio und tourte mit der Fado-Sängerin Rita Sousa.“ Seine Erkenntnis daraus: Man kann vielleicht versuchen, die Bühne zu verlassen – aber die Musik verlässt einen nicht.

Mitsingprogramm im Oberbergischen

Inzwischen lebt er seit rund sechs Jahren im Oberbergischen und nennt sein aktuelles Programm: „Werner Weimar Live – Mitsingen ausdrücklich erwünscht!“. „Das ist ein über viele Jahre entwickeltes Mitsing- und Entertainmentprogramm mit Herz und Humor, bekannten Pop- und Rockklassikern und kölschen Liedern aus mehreren Jahrzehnten. Das Publikum ist als Chor Teil der Show. Dazu kommen humorvolle Geschichten und Gäste auf der Bühne.“

Weihnachtskonzert im Döörper Treff

Am Freitag, 4. Dezember, wird der Musiker mit seinem Freund, dem Pianisten Harald Horn, ab 19 Uhr im Waldbröler Döörper Treff, Hochstraße 34, spielen. Bei freiem Eintritt, gegen Hutgage, gibt es Balladen und Weihnachtslieder.