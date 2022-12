Halstenbach Wem gehört der verlassene Transporter im Wald?

Halstenbach – Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Renault-Master? Das verdächtige Fahrzeug ohne Kennzeichen haben Unbekannte auf einem Waldweg in der Nähe von Gummersbach-Halstenbach abgestellt.

Fahrzeug stammt vermutlich aus dem Ausland

Laut Polizei hatte ein Zeuge den vermutlich aus dem Ausland stammenden Wagen am Samstag im Bereich der Halstenbachstraße entdeckt. Der Renault war stark beschädigt. Das rechte Vorderrad bestand nur noch aus einer verbeulten Felge.



Offenbar hatte das Fahrzeug so stark aufgesetzt, dass Öl und Kraftstoff in einen Bach in der Nähe gelaufen war. Die Feuerwehr musste kontaminiertes Erdreich abtragen, nachdem die Polizei den Renault sichergestellt hatte.



Wer Hinweise geben kann, soll sich melden unter 02261 8199-0. (ag)