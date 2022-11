Gummersbach/Dormagen – Nach zuletzt neun Siegen in Folge verabschiedet sich der VfL Gummersbach mit einem 24:24 (12:13)-Unentschieden beim TSV Bayer Dormagen in die WM-Pause. Trotz des Punktverlustes bleiben die VfL-Handballer das einzige Team in der Zweiten Bundesliga mit nur drei Minuspunkten.

Mit drei Minuspunkten in die Winterpause

„Wir haben den perfekten Jahresabschluss zwar verpasst, doch bei aller Enttäuschung darüber, verdient die Mannschaft Respekt für das Geleistete“, sagte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler. Beim Saisonstart hätte wohl niemand gedacht, dass die Mannschaft mit 23:3-Punkten in die Winterpause geht. Das gab auch Trainer Gudjon Valur Sigurdsson den Spielern mit auf den Weg.

Die Gummersbacher, die zuletzt so überzeugend aufgetraten waren, fanden nicht in die Partie gegen den Mittelrheinkonkurrenten. Hätte Matthias Puhle nicht erneut einen ganz starken Tag mit 14 Paraden gehabt, wäre es wohl auch nichts mit dem Punkt geworden. Schon in der ersten Viertelstunde parierte der Torhüter drei Siebenmeter. „Wir haben uns unsere schlechteste Leistung im Angriff ausgerechnet für das letzte Spiel des Jahres aufgehoben“, so Schindler.

Keiner der VfL-Spieler vor Puhle zeigte auch nur Normalform. Vor allem der Rückraum mit Lukas Blohme und Alexander Hermann, insgesamt mit 15 Fehlwürfen und einigen technischen Fehlern, hatte eine rabenschwarzen Tag erwischt. Und dabei war es am Ende Hermann, der das Tor zum 24:23 (60.) warf, nachdem zuvor Raul Santos, bis dahin ein sicherer Schütze, mit seinem Siebenmeter an Dormagens Torwart Martin Juzbasic scheiterte. Doch mit dem letzten Angriff glich Patrick Hüter neun Sekunden vor Schluss noch aus.

Zwei Spieler gesundheitlich angeschlagen

VfL-Trainer Sigurdsson hatte kaum Möglichkeiten zu wechseln, da Janko Bozovic, der etatmäßige Halbrechte, aufgrund von Achillessehnenproblemen angeschlagen war. Raul Santos kam nur bei den Siebenmetern zum Einsatz, da er weiterhin an einer Verhärtung an der Wade laboriert. Dormagen nutzte von Beginn an seine Chance , bestrafte die technischen Fehler der Gummersbacher und führte nach vier Minuten mit 3:0. Beim 4:4 (9.) hatte Gummersbach ausgeglichen, doch es sollte bis zum 9:8 (19.) dauern, ehe die favorisierten Gäste in Führung gingen. Zur Pause lag der VfL mit einem Tor vorne.

Das könnte Sie auch interessieren:

Andreas Maul im Porträt Anzeige Gummersbacher Ex-Sprinter gestaltet nun die Energiewende mit von Andrea Knitter

Zuhause ungeschlagen Anzeige VfL Gummersbach gewinnt Spitzenspiel gegen TuS N’Lübbecke von Andrea Knitter

Zweite Handballbundesliga Anzeige VfL Gummersbach schlägt den Tabellenführer aus Dessau von Andrea Knitter

So ging es nach dem Wiederanpfiff weiter, der VfL legte zwar zwei Tore vor, aber Dormagen blieb dran. Als die Gastgeber in der 44. Minute eine Auszeit nahmen, hatte Gummersbach beim 19:16 erstmals mit drei Treffern vorgelegt und schien das Spiel nun in der Hand zu haben.

Doch anders als in einigen Spielen zuvor, hielten sie die Gäste nicht auf Abstand. Beim 23:23 (57.) hatte Dormagen wieder ausgeglichen. „Am Ende müssen wir sogar noch froh über den Punkt sein“, sagte Schindler.