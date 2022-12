"Jrön und Jedön" im Freilichtmuseum Lindlar Bunter Gartenmarkt lockt viele Besucher an

Die Gärten an der ehemaligen Grundschule aus Waldbröl-Hermesdorf sind ein Publikumsmagnet.

Lindlar – Laute Hammerschläge klingen aus dem Strohballenhaus hinaus auf dem Platz am Hof zum Eigen. Christine Wannek zeigt Kindern und Erwachsenen, wie Pflanzendruck funktioniert. Kleine Pflanzenteile, ein Stück Farn vielleicht oder das Blatt einer Brennnessel, werden auf eine flache Unterlage gelegt, ein Stück Baumwolle darauf und dann wird gehämmert. Der Pflanzensaft überträgt sich auf den Stoff und fertig ist zum Beispiel ein hübsches Lesezeichen.

Zahlreiche Attraktionen

Es ist wieder „Jrön un Jedön“ im LVR-Freilichtmuseum in Lindlar, und der Pflanzendruck ist nur eine von zahlreichen Attraktionen, die dem Publikum beim großen Gartenmarkt geboten wurden. Ein Angebot, das viele Menschen dankbar annehmen. Nach der schwülen Hitze der Vorwoche und dem Unwetter am Freitag lässt es sich am Wochenende bei angenehmen Temperaturen wunderbar flanieren, schauen und auch einkaufen.

Als „Der besondere Gartenmarkt“ bewirbt das Freilichtmuseum dieses Event, und das ist es auch. Rund 80 Aussteller sind gekommen, um Nützliches und Dekoratives für Haus und Garten zu präsentieren. Aus der Backstube am Hof zum Eigen zieht köstlicher Duft auf den Platz, gleich daneben kann „Pilz-Peter“ Marseille lehrreiches über Champignons, Shiitake und Saitlinge berichten. Etwa, dass Champignons viel Östrogen enthalten und deshalb für Frauen hilfreich bei Monatsbeschwerden sind.

Gartenmöbel aus recycltem Teakholz

Martina Stöcker und ihr Bruder Dieter Dulle aus Inden in der Eifel präsentierten stilvolle Gartenmöbel aus recyceltem Teak und indische Ziegelsteinformen aus Rosenholz. „Da kann man prima was hineinpflanzen“, meint ein Besucher und kauft gleich zwei. Überhaupt gab es auffällig viel Holzkunsthandwerk, vom Kochlöffel über die handgeschnitzte Schildkröte für die Gartendekoration bis zum unvermeidlichen Holzschwert für die Kinder.

Und sogar ein Sensenmann ist zugegen. Horst Stefan Markel zeigt, wie man mittels des althergebrachten Werkzeugs Herr über den Wildwuchs im Garten wird.

Bei Führungen durch den archäobotanischen Garten und den neuen Schaugarten der Bergischen Gartenarche erzählen Stephan Hahn und Kräuterfrau Marianne Frielingsdorf Wissenswertes zu alten Kultur- und Nutzpflanzen und erfolgreiches Gärtnern. Ansonsten gibt es neben vielen Pflanzen und hübschem Schnickschnack auch Leckeres aus ökologischem Anbau: Öl aus der Pfalz, Obst aus der Region, Honig und Brot. Dazu Gartenwerkzeuge, restaurierte Parkbänke und eine Bismarck-Bronze an einem Stand für Antiquitäten.