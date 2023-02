Lindlar – Wenn in Kürze das neue Schuljahr an Lindlars Schulen beginnt, dann ist das auch der Startschuss für die heiße Phase der Vorbereitungen zur ersten Wahl eines Jugendparlaments in der Gemeinde.

Wie berichtet, wird im September zum ersten Mal eine Jugendvertretung gewählt. Wahlberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler, außerdem alle junge Menschen in der Gemeinde im Alter zwischen 10 und 26 Jahren, die in Lindlar wohnen.

Die Wahl zum kurz „Jupa“ genannten Gremium wird vom 21. bis 23. September statt finden, berichten die Organisatorinnen und Organisatoren in einer Mitteilung.

In der Vorbereitungsphase trifft sich der jugendparlamentarische Rat schon jetzt regelmäßig: Jeden ersten und dritten Dienstag im Monat ab 16 Uhr im Jubilate Forum.

So wird Lindlars Jugendparlament gewählt