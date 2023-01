Lindlar – Es fehlt an Raum für Unterricht und Betreuung. Zum Sportunterricht müssen die Kinder mit dem Bus fahren, dadurch fällt viel Sport aus. Und auch das Schulforum soll bald als Veranstaltungsraum wegfallen, weil weitere Klassenzimmer benötigt werden. Schulleiter Stephan Wittkampf hat laut um Hilfe gerufen, um auf die Probleme aufmerksam zu machen. Das ist gut so.

Die Zustände an der Grundschule Lindlar-Ost sind nicht akzeptabel. Was aber noch schlimmer ist: Schnelle Abhilfe ist nicht in Sicht, vielmehr dürfte sich die Raumnot in den kommenden Jahren noch weiter verschärfen. Hier muss etwas geschehen, und zwar zügig.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zum Platzen voll Anzeige Die Grundschule Lindlar-Ost muss dringend erweitert werden von Stefan Corssen

Cyberkriminalität Anzeige Juristen diskutieren mit Wipperfürther Schülern

Trotz Bedenken Anzeige Stadt gibt Planung für Wipperfelder Grundschule frei von Stefan Corssen

Gegenüber der Grundschule liegt die Jugendherberge, die coronabedingt viel Platz hat. Doch die Verhandlungen zwischen Verwaltung und dem Jugendherbergswerk über eine Anmietung von Räumen sind gescheitert, aus Kostengründen, wie die Verwaltung erklärt.

Ob eine Containerlösung am Ende wirklich günstiger ist? Zweifel sind angebracht. Zum Vergleich: Wipperfürth hat 2020 für den Container an der Antoniusschule 25 000 Euro Jahresmiete gezahlt – als Ersatz für ein einziges fehlendes Klassenzimmer.