Lindlar – Bargeld aus einer Kassette haben Einbrecher an der Luisenstraße erbeutet. Der Einbruch ist am helllichten Tag geschehen. Die Polizei hat die Tat auf den Zeitraum zwischen 8 Uhr morgens und 14.30 Uhr am Nachmittag eingegrenzt.

Die Wohnung, in die die Unbekannten eingestiegen sind, liegt in dem großen Acht-Parteien-Haus an der Lusienstraße. Um hinein zu gelangen, kamen die Unbekannten von der Rückseite. Sie kletterten zunächst auf einen der Balkone, dann öffneten sie die Balkontüre mit Gewalt und gelangten so in die Wohnung.

Drinnen durchsuchten die Täter die Räume und fanden schließlich die Geldkassette, in der der Wohnungsinhaber Bargeld aufbewahrte. Über die Höhe der erbeuteten Summe machte die Polizei keine Angaben. Hinweise an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch, Telefon 0 22 61/81 99-0. (lb)

Die Polizei appelliert, wachsam zu sein und rät: Wer in seiner Nachbarschaft verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt, solle das dem Polizeinotruf 110 melden.