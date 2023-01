Lindlar Gemeinde kauft Areal „Am Altenlinder Feld“ von Köln Grund

Lindlar – Am Mittwochnachmittag haben die Bau-. Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-GmbH (BGW) der Gemeinde Lindlar und die Köln Grund GmbH beim Notar den Vertrag über das Baugebiet "Am Altenlinder Feld" beschlossen. Das hat Bürgermeister Dr. Georg Ludwig am Abend in der Gemeinderatssitzung bekannt gegeben. Köln Grund hatte den Abriss der ehemaligen Münkerhallen vorgenommen, eine weitere Bautätigkeit aber nicht begonnen.

Der Bebauungsplan für das 3,8 Hektar große Areal sieht rund 60 Bauplätze für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie zur Straße Altenlinde einen Bauriegel mit Geschosswohnungsbau vor. Ob die bisherigen Pläne bestehen bleiben, ist allerdings noch offen. (lz)