Lindlar Investor steigt aus Wohngebiet aus

Lindlar – Am Mittwochnachmittag haben die Bau-. Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-GmbH (BGW) der Gemeinde Lindlar und die Köln Grund Haus- und Grundbesitz GmbH beim Notar den Kaufvertrag über das Baugebiet „Am Altenlinder Feld“ unterzeichnet. Das hatte Bürgermeister Dr. Georg Ludwig am Abend in der Gemeinderatssitzung bekannt gegeben. Das Kölner Unternehmen hatte das Areal mit den ehemaligen Münkerhallen in Altenlinde gekauft und wollte dort ein Baugebiet mit rund 50 Bauplätzen für Ein- und Zweifamilienhäusern sowie einen Riegel mit Geschosswohnungsbau errichten.

Nun hat sich das Immobilienunternehmen nach mehr als fünf Jahren von den Plänen verabschiedet und das Grundstück an die gemeindeeigene BGW verkauft.

Köln Grund hatte im Mai 2020 den Abriss der ehemaligen Münkerhallen vorgenommen, aber nicht wie geplant im vorigen Jahr mit weiteren Bautätigkeiten begonnen. Die ersten Pläne für die Bebauung des Geländes hatte die Firma 2017 vorgestellt, dann blieb es länger ruhig. Der Bauausschuss hatte einige Änderungswünsche, so etwa an der Geschosshöhe und der Größe der geplanten Mehrfamilienhäuser, dort sollte auch preiswerter Wohnraum entstehen. 2020 wurde der Flächennutzungsplan geändert, um eine Wohnbebauung zu ermöglichen, die Bürgerbeteiligung durchgeführt, der Bebauungsplan beschlossen. Die BGW hatte schon den Geschosswohnungsbau auf dem Gelände übernommen. Köln Grund riss die alten Hallen ab, danach ruhten die Arbeiten.

Wilhelm H. Pickartz, geschäftsführender Gesellschafter von Köln Grund, teilte auf Nachfrage mit, dass sein Unternehmen beschlossen habe, sich auf die zahlreichen Projekte im Köln-Bonner-Raum zu konzentrieren und mit dem Verkaufswunsch auf die Gemeinde zugegangen sei. Die aufwendige und kostenintensive Erschließung des Geländes habe angestanden, von daher sei jetzt ein guter Zeitpunkt zum Verkauf gewesen. Man sei mit der BGW schnell handelseinig gewesen. Wolfgang Bürger, Geschäftsführer der BGW, sagte, das Angebot sei eine große Chance, kurzfristig an stark nachgefragte Bauplätze zu kommen. Er geht davon aus, im zweiten Quartal 2022 die Grundstücke anbieten zu können. (lz)