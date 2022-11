Das geplante Neubaugebiet an der Jugendherberge.

Lindlar – Am geplanten Neubaugebiet „An der Jugendherberge“ sollen schon bald die Bagger rollen. Im Gemeinderat stimmte die CDU mit ihrer Mehrheit für eine entsprechende Änderung des Flächennutzungsplanes und die Neuaufstellung des Bebauungsplanes. SPD, Grüne und FDP votierten wie im Bauausschuss geschlossen dagegen. Eine Diskussion zu den strittigen Punkten fand im Rat nicht mehr statt.

CDU überstimmt SPD, Grüne und FDP

„Die Nachfrage nach Grundstücken ist dort viermal höher als das Angebot“, so Bürgermeister Dr. Georg Ludwig, zugleich Geschäftsführer der gemeindeeigenen Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft BGW.

Das könnte Sie auch interessieren:

Nebengebäude nicht nutzbar Anzeige Brandschutzmängel in der Jugendherberge Lindlar

Erweiterung des Gewerbegebietes Klause Anzeige Gemeinde will Landwirt notfalls enteignen

Die BGW will in dem Neubaugebiet rund 70 Grundstücke für Einfamilienhäuser entwickeln und verkaufen, darunter auch Grundstücke, die der katholischen Kirchengemeinde St. Severin gehören. Mit dem Ratsentscheid aus Lindlar liegt das Verfahren nun in Köln: Sowie die Bezirksregierung die beiden Beschlüsse geprüft hat, kann die BGW die Arbeiten für Straßen- und Kanalbau und die Versorgungsleitungen des Neubaugebiet vergeben. Voraussichtlich Mitte 2020 soll der Verkauf der Grundstücke beginnen. (cor)