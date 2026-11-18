Von bandagierten Knien zur Band

Als die fünf Musiker an diesem Abend Ende 2005 zusammenkamen, hatten vier wegen irgendeiner Operation oder Sportverletzung bandagierte Knie. Der Bandname Wounded Knees war damit schon einmal gefunden. Wie schon zehn Jahre zuvor wollten sie beim runden Geburtstag eines Freundes auftreten, erinnert sich Edgar „Ede“ Hasenburg. „Damals war es bei einem einmaligen Projekt geblieben. Diesmal jedoch wurde mehr daraus.“

Geburtstagskonzert im Kulturzentrum

Neben Sänger Hasenburg selbst sind Roland (Gitarre) und Dietmar Pohl (Keyboards) mehr als 20 Jahre später immer noch dabei, wenn die Wounded Knees am Sonntag, 22. November, 17 Uhr, ihren runden Geburtstag mit einem großen Konzert im Lindlarer Kulturzentrum feiern. Den Rahmen gibt das Herbstkonzert des Musikvereins Frielingsdorf. Das Motto der ungewöhnlichen Kooperation lautet sinnigerweise: „Das rockt!“

Funk, Soul und Rock in wechselnden Besetzungen

Musikvereinsdirigent Rolf Faymonville und Frontmann Edgar Hasenburg haben Stücke und Songs ausgewählt, die verschiedene Kombinationen ermöglichen. Mal spielt nur der Musikverein, dann mit seiner eigenen Sängerin Diana Kolbe, mal nur die Band, dann tragen die Wounded Knees einen Song mit Bläserunterstützung vor und mehrmals spielen alle zusammen. Zu hören sind Funk-, Soul- und Rocksongs, darunter viele Klassiker. Der erste Auftritt der Wounded Knees im Februar 2006 bei dem 50. Geburtstag des Freundes war ein Erfolg. 2007 legten sie darum vor größerem Publikum nach und spielten erstmals beim Festival „Rock am Scheelbach“. Nach einigen Wechseln formierte sich bis 2012 die aktuelle Besetzung mit Matthias Bosbach am Schlagzeug und Norbert Hamm am Schlagzeug.

Liveband mit Leidenschaft

Die Wounded Knees erspielten sich auf Stadtfesten, Schützenfesten und Open-Air-Konzerten im gesamten Oberbergischen Kreis einen Ruf als Liveband mit Leidenschaft. Den Top-40-Coverbands, die mit der Musik verdienen wollen, wollten sie nie Konkurrenz machen werden. „Natürlich freuen wir uns über die Gage, aber das ist uns nicht das Wichtigste“, sagt Edgar Hasenburg. Der Band ging es darum, herausragende Musikstücke zu pflegen, die es zum Teil nie in die Charts geschafft haben. „Stücke mit so viel Potenzial, dass es sich lohnt, sie neu zu arrangieren und ihnen den typischen Wounded Knees-Sound zu verleihen.“ Heute gehören dazu Songs von Robert Palmer über Frankie Goes to Hollywood bis Massive Attack.

Der Musikverein Frielingsdorf. Copyright: MVF

Kooperation mit einem Blasorchester

Herausragend in der Bandkarriere waren 2015 die Konzerte mit dem Rapper Jonas Klee alias Quichotte (Hasenburgs Schwiegersohn) und 2016 mit der Kölner Sängerin Jane Palmer. Nun steht eine besonders interessante Kooperation an: mit einem Blasorchester. Als er den Musikverein Frielingsdorf beim Schützenfest im vergangenen Jahr spielen hörte, kam er auf die Idee, erinnert sich Edgar Hasenburg. Und er traf bei dessen Dirigent Rolf Faymonville auf offene Ohren.

Aufwendige Vorbereitung

Die Vorbereitungen waren allerdings nicht einfach, berichtet Hasenburg. „Während Orchestermusiker absolut notenfest sein müssen und mit professionellen Arrangements arbeiten, haben die Wounded Knees eine völlig andere, nicht weniger aufwendigere Herangehensweise: Neue Stücke werden auseinandergepflückt, teils in Lead-Charts niedergeschrieben, und dann gemeinsam im Proberaum umarrangiert.“

Die erste gemeinsame Probe

Zwei Monate lang übte man getrennt, Ende Oktober kam dann die Stunde der Wahrheit bei der ersten gemeinsamen Probe. „Ein spannender Augenblick“, versichert Edgar Hasenburg. Aber es klappte. Bei Al Jarreaus „Roof Garden“ und Medleys mit Songs von Joe Cocker, Toto und Hardrockklassikern (!) spielt das Rockquartett nicht nur mit einer Brass-Section sondern mit dem kompletten Orchester im Hintergrund. Ed Hasenberg verspricht: „Die verrockte Blasmusik hört sich großartig an.“

Karten im Vorverkauf

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 18/10 Euro im Schuhhaus Bikowski in Frielingsdorf und bei Spielwaren Pfeifer in Lindlar.