Medizinisches Versorgungszentrum in Lichtenberg Bukowski spricht von neuen Plänen

Morsbach – Pläne für ein Medizinisches Versorgungszentrum in Lichtenberg nehmen wieder Fahrt auf. Das berichtet Morsbachs Bürgermeister Jörg Bukowski: „Wir führen derzeit aussichtsreiche Gespräche mit dem Eigentümer des ehemaligen Brocke-Areals an der Bergstraße.“ Künftig könnte dort ein früheres Bürogebäude zunächst eine Hausarztpraxis und eine Praxis für Physiotherapie beherbergen, sagt Bukowski. Eigentümer der Räume soll die Morsbacher Entwicklungsgesellschaft werden, und das kurzfristig.

Im Mai vergangenen Jahres war ein solches Zentrum mit größerer Dimension an der Lichtenberger Industriestraße von der Politik auf Eis gelegt worden. Und später verlief die Idee, das Versorgungszentrum und die benachbarte Rettungswache unter ein gemeinsames Dach zu bringen, im Sand.

Bukowski: „Ich bedauere, dass der Oberbergische Kreis die Gelegenheit nicht genutzt hat, sich mit dem Konzept und dem Standort für eine neue Rettungswache intensiver auseinanderzusetzen.“

Bukowski klagt, keine Einladung zu Spahns Besuch bekommen zu haben

Dabei sei eine ländliche Kommune wie Morsbach auf eine ärztliche Versorgung und auf Nachfolger für bestehende Praxen angewiesen, führt Bukowski aus und betont, dass er über solche Themen gern mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei dessen Besuch am Montag im Gewerbepark Stippe gesprochen hätte. Doch habe ihm der Gastgeber, der Morsbacher Gemeindeverband der CDU, keine Einladung zukommen lassen.

Thomas Jüngst, Vorsitzender des Verbandes, bestätigt dies und stellt klar: „Tatsächlich haben nur Menschen, die in medizinischen Berufen arbeiten, eine schriftliche Einladung von uns bekommen.“ Nicht mal der Bundestagsabgeordnete Dr. Carsten Brodesser und Landrat Jochen Hagt hätten ein solches Schreiben erhalten. „Beide sind von sich aus auf uns zugekommen.“ Selbverständlich hätte auch Bürgermeister Bukowski an der Diskussionsrunde teilnehmen können – „nach einer Anmeldung, so wie jeder interessierte Morsbacher und jeder Vertreter anderer Parteien“. Jüngst: „Angemeldet waren übrigens die Grünen und die BfM. Leider hat die BfM ihre beiden Tickets nicht genutzt.“ Ob der begrenzten Teilnehmerzahl sei das sehr ärgerlich, findet Jüngst.