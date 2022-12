Neue Kita in Strombach Stadt Gummersbach plant für fünf Gruppen

Der Standort an der Karlsbader Straße (Foto) wurde inzwischen verworfen. Jetzt geht die Planung für eine neue Kita an der Virchowstraße weiter.

Gummersbach – Nachdem die Gummersbacher Verwaltung ihre Pläne, in der Karlsbader Straße auf einem eigenen Grundstück eine neue Kita zu bauen, nach unüberhörbaren Protesten verworfen hat, geht der Blick nun in Richtung Virchowstraße.

Wie berichtet soll das Areal der ehemaligen Hauptschule überprüft werden, das die Stadt ohnehin mit Hinblick auf eine Wohnbaunutzung in den Fokus genommen hat.

Neue Kita soll mit fünf Gruppen geplant werden

Im Jugendhilfeausschuss war ein Kita-Neubau nun erneut Thema, nachdem der Ausschuss bereits beschlossen hatte, dass die zweigruppige Kita der Johanniter Unfallhilfe (JUH) auf vier Gruppen (78 Plätze für Kinder zwischen 3 Jahren und der Einschulung und 12 Plätze für Kinder zwischen 2 und 3 Jahren) erweitert werden soll.

„Zwischenzeitlich werden erste Planungsüberlegungen bezüglich der Nachnutzung des Geländes der ehemaligen Hauptschule in Strombach angestellt, im Zuge derer in Strombach ein Neubaugebiet mit bis zu 50 Wohneinheiten entstehen könnte“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Bei neuentstehenden Wohneinheiten sei mit 1,5 Kindern pro Wohneinheit zu rechnen, so dass die Kita der JUH jetzt als Neubau für fünf Gruppen (92 Kinder zwischen 3 Jahren und der Einschulung und 18 Kinder zwischen 2 und 3 Jahren) erörtert wird.

Priorität für die Virchowstraße

Die Prüfung des Standorts für die neu zu errichtende Kita habe ergeben, dass nunmehr die Virchowstraße als prioritärer Standort zu klären sei. „Alle anderen Standorte sind aus erschließungstechnischen oder verkehrstechnischen Gründen nicht umsetzbar“, lautet das Prüfergebnis der Verwaltung.

Nach einvernehmlicher Klärung der Einrichtungsgröße und Klärung der Standortfrage könne die bauliche Planung beginnen.

An dem ursprünglichen Ziel für eine Inbetriebnahme zum 1. August will die Stadt festhalten, wie es in der Vorlage der Verwaltung heißt. (ar)