Niedersessmar – Die Möbel Schuster Home Company hat seit Freitag nun auch offiziell geöffnet. Und das Interesse an dem neuen Möbelhaus in Gummersbach-Niederseßmar sei erfreulich groß gewesen, wie Patrick Schuster sagt, einer der Geschäftsführer des Waldbröler Familienunternehmens.

Lange war der Eröffnung in Niederseßmar mit Spannung entgegen gesehen worden. Und das auch, weil die alte Extra-Immobilie unmittelbar am Dreieck, einer der Hauptverkehrsknotenpunkte in der Region, über viele Jahre leer gestanden hatte. Schuster berichtete, dass der Run auf den neuen Laden bereits morgens losgegangen sei, ehe es über den Mittag etwas ruhiger geworden sei.

Zeit, in der man sich aber auch mit den Kunden seht gut hätte unterhalten können. Oder, passend zur Eröffnung, einen Sekt habe trinken können. Nachmittags dann habe der „Feierabendmodus“ begonnen und die Zahl der Kundinnen und Kunden habe wieder zugenommen. „Überall wurde getestet und wir haben ein tolles Feedback bekommen“, sagte Schuster. Am Samstag ist Tag zwei der großen Eröffnung bei der Möbel Schuster Home Company in Niederseßmar. (ar)