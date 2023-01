Gummersbach – Mit einer Nachprüfung in den Fächern Mathe und Chemie konnte sich Niklas Penz aus Strombach vom Gymnasium der Freien Christlichen Bekenntnisschulen Gummersbach von 1,1 auf einen Abi-Schnitt von 1,0 verbessern. Das Motto seines Jahrgangs „Abicetamol – Der Schmerz hat ein Ende“ passt schon erstaunlich gut zu seinem bevorzugten Studiengang: „Ich möchte gern Pharmazie studieren“, erzählt der frischgebackene Abiturient.

Erst Interrail, dann Studium

Verschiedene Praktika, unter anderem in einer Niederseßmarer Apotheke, haben sein Interesse geweckt. „Menschen zu helfen hat mich schon immer fasziniert. Medizin in Laboren speziell zu entwickeln finde ich total spannend.“ Niklas hatte Glück, seine Erkundungstage sind der Pandemie nicht komplett zum Opfer gefallen. „Mein Praktikum in der Gummersbacher Krankenhaus-Apotheke konnte zwar nicht stattfinden, dafür durfte ich mir aber an einem Tag dort alles intensiv anschauen.“

Bis zum Studium hat Niklas aber noch allerhand Pläne. Nach dem schmerzhaften Teil, einer Weisheitszahn-OP, will der 18-Jährige mit einem gewonnenen Interrail-Ticket für drei Wochen durch die EU reisen. Mit Freunden gehts dann noch zum Urlaub in die Türkei. Außerdem möchte Niklas sich noch um Stipendien bewerben. „Bei der evangelischen Kirche bin ich damit sogar schon in der Hauptrunde.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Von seinem Hobby profitiert die ganze Familie: „Ich habe mir vor einiger Zeit eine eigene Nähmaschine zugelegt und mache seitdem jegliche Änderungen.“ Manchmal schneidere er aber auch Karnevalskostüme oder Kleidungsstücke für eine ausgefallene Abendgarderobe. Das alles hat er sich selbst beigebracht.

Dass die traute Schulzeit jetzt ein Ende hat, ist für Niklas nicht nur ein Grund zur Freude. „Meine Leute jeden Tag zu sehen, werde ich sehr vermissen. Das war in der Coronazeit schon furchtbar.“