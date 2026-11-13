Familienunternehmen mit Tradition

1977 wurde das Unternehmen EBS Ink-Jet Systeme in Köln gegründet. Seit 1984 befindet sich der Hauptsitz des Maschinenbauunternehmens im Industriegebiet Nümbrecht-Elsenroth. Im nächsten Jahr feiert das familiengeführte Unternehmen sein 50-jähriges Bestehen und Geschäftsführer Andreas Slomianny und sein Vater und Unternehmensgründer Jan Slomianny haben sich zum Ziel gemacht, auch weiterhin für die Anforderungen der Zukunft gewappnet zu sein.

Startschuss mit erstem Betongießen

Um dem gerecht zu werden, erklärte Andreas Slomianny (49), bedürfe es nicht nur, den technischen Fortschritt einzubeziehen, sondern auch den Arbeitnehmern ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten. Dafür wurde nun ein wichtiger Schritt realisiert. Am Donnerstag fiel in Anwesenheit von Bürgermeister Thomas Hellbusch und dem Leiter der Wirtschaftsförderung, Benjamin Häcke, fiel der offizielle Startschuss für den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes mit dem und mit dem ersten Betongießen.

Fünfstöckiges Gebäude mit Showroom und Dachterrasse

Bis Mitte 2027 soll ein modernes und zukunftsorientiertes fünfstöckiges Gebäude von 55 Metern Länge und 15 Metern Breite entstehen, in dem sich auf einer Nutzfläche von 2100 Quadratmetern neben Büros und Konferenzräumen auch ein Showroom, Cafeteria und Fitnessstudio nebst Umkleidekabinen und Sanitäranlagen sowie Eltern-Kind-Büros und eine Dachterrasse befinden werden.

Eltern-Kind-Büros als Antwort auf Sorgen der Beschäftigten

„Heute zeigen wir, dass wir an die Zukunft des Unternehmens glauben und auch bereit sind, dafür etwas zu tun. Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen Sorgen haben, Diese nehmen wir sehr ernst und wir haben uns die Frage gestellt, wie wir diesen Sorgen begegnen müssen und was wir tun können“, so der 49-jährige Andreas Slomianny. Aus diesen Überlegungen entstand die Idee der Eltern-Kind-Büros. „Wenn aus irgend welchen Gründen die Betreuung für das Kind nicht mehr gewährleistet wird, haben unsere Mitarbeiter die Möglichkeit, vorübergehend solch ein Eltern-Kind-Büro tageweise zu mieten. Es ist ein Pflaster für den Moment, um dann eine Lösung für das Problem zu finden“, ergänzt Slomianny.

Zwölf Millionen Euro für das größte Bauvorhaben

Die Kosten für das neue Verwaltungsgebäude, welches der Geschäftsführer als das größte Bauvorhaben in der Firmengeschichte bezeichnet, liegen bei zwölf Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für Mitte des kommenden Jahres geplant.

Weitere Investitionen am Standort Elsenroth

Dies ist aber nicht das einzige Bauvorhaben. Bereits in diesem Jahr wurde ein neues Gefahrenstofflager fertiggestellt. Zudem sollen, sobald Teile der Belegschaft und der Produktion umgezogen sind, bestehende Hallen modernisiert werden. „Insgesamt wollen wir 15 bis 16 Millionen Euro in Elsenroth investieren, als Signal an die Belegschaft, damit sie einen modernen und zukunftsorientierten Arbeitsplatz haben“, so der 49-Jährige. (bs)