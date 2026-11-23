Die Nümbrechter Autorin Almut Irmscher gehört zu den Preisträgerinnen des International „Travel BookAward 2026“. Ihr Buch „Das Neuseeland-Lesebuch – Impressionen und Rezepte vom anderen Ende der Welt“ wurde in der Kategorie „Destinations Award Neuseeland“ ausgezeichnet. Irmscher freut sich: „Der International Travel BookAward zählt zu den renommierten Auszeichnungen für Reiseliteratur im deutschsprachigen Raum.“

Der Award und seine Jury

Der Award würdigt in 14 Kategorien Publikationen rund um Reisen, Geografie, Länder, Menschen und Kulturen. Zu den Jurymitgliedern zählen Hochschulprofessoren, Reisejournalisten und Fachleute aus dem Buchhandel.

36 Reise-Lesebücher veröffentlicht

Für Almut Irmscher ist die Auszeichnung eine besondere Anerkennung ihrer langjährigen schriftstellerischen Arbeit. Inzwischen hat die Autorin 36 Reise-Lesebücher veröffentlicht. Ihr jüngstes Werk erschien im November 2026 und widmet sich Rumänien. Die Bücher unterscheiden sich von klassischen Reiseführern. Statt Hoteladressen, Öffnungszeiten und Besichtigungstipps finden sich darin persönliche Reiseerlebnisse, Begegnungen mit Menschen, Landschaften und kulturelle Besonderheiten.

Beobachtungen, Wissen und Rezepte

Irmscher verbindet eigene Beobachtungen bei Reisen durch das jeweilige Land mit Informationen über Geschichte, Natur, Land und Leute. Ergänzt werden die Texte durch landestypische Rezepte, die einen kulinarischen Zugang zur jeweiligen Region eröffnen. Irmscher möchte nach eigenen Angaben „nicht nur auf eine Reise vorbereiten, sondern auch dazu einladen, ein Land lesend und mit allen Sinnen zu entdecken.“ Die Auszeichnung für das Neuseeland-Lesebuch sei eine Bestätigung dieses Konzepts. (tie)