Marienheide – Wer am heutigen Montag zufällig von Marienheide nach Kotthausen muss – oder in die andere Richtung – dem bietet der Bürgerbus eine Mitfahrgelegenheit. Denn heute um Punkt 9 Uhr nimmt der Bürgerbus Marienheide seinen Fahrbetrieb auf.

In Zukunft wird er auf vier verschiedenen Linien im Gemeindegebiet verkehren und vor allem die Außenorte, die bisher nicht gut an den Öffentlichen Personen Nahverkehr angeschlossen waren, mit dem Heier Ortskern verbinden. Start und Ziel ist immer der Busbahnhof in Marienheide, ein- und aussteigen können die Fahrgäste dort oder an einer der rund 90 Bürgerbus-Haltestellen.

Barrierefreier Bus

Acht Fahrgästen bietet der Niederflur-Sprinter von Mercedes Platz. Dank ausklappbarer Rampe kommen die Fahrgäste auch mit Rollstuhl und Rollator leicht hinein und wieder raus. Zurzeit ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung vorgeschrieben. Eine Fahrt kostet regulär zwei, Hin- und Rückfahrt drei Euro.

Matthias Pack, 1. Vorsitzender des Bürgerbus Marienheide e.V., erinnerte am Sonntag an den langwierigen Weg, den der Verein seit Gründung im Dezember 2018 zurückgelegt hat. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass es 2021 werden musste, bevor der Bus rollt. Pack dankte „den vielen Unterstützern“ aus der Politik, von der Gemeinde, der Marienheider Bürgerstiftung, vielen Einzelpersonen und der örtlichen Industrie – und seinen „agilen Vorstandskollegen“.

15 Marienheider und eine Marienheiderin bilden zurzeit den Fahrer-Kreis, „alles Best-Ager“, wie Bürgermeister Stefan Meisenberg sagte. Er erinnerte an die Zeit vor Vereinsgründung, als sich mehrere Ratsvertreter und er zusammengesetzt hatten und überlegten, wen man ansprechen könnte, um alles ans Laufen zu bekommen.

Jetzt geht’s also los. Erfahrungsgemäß brauche es zunächst einen langen Atem, bis das neue Angebot bekannt ist und angenommen wird, sagte Meisenberg, der sich vom Bürgerbus nicht zuletzt eine Funktion als Verbindung zwischen den Ortsteilen verspricht.

Wer sich vorstellen kann, als Fahrer oder Fahrerin aktiv mitzumachen oder dem Verein als passives Mitglied beizutreten, kann sich bei der Geschäftsstelle des Vereins im Rathaus melden, Tel. (0 22 64) 40 44 170. Alle Fahrpläne mit allen Haltestellen, Abfahrtszeiten und weiterführenden Infos zum Bürgerbus-Verein gibt es auf der Internetseite, gedruckte Fahrpläne liegen in einigen Geschäften zum Mitnehmen aus.