Oberberg – 7114 Menschen waren Ende April in Oberberg arbeitslos. Das waren 31 weniger als Ende März, aber 1628 weniger als im April 2021. Die Arbeitslosenquote liegt in Oberberg somit weiter bei 4,7 Prozent. Diese Zahlen hat die Arbeitsagentur Bergisch Gladbach veröffentlicht. „Der Arbeitsmarkt in der Region zeigt sich nach wie vor noch stabil“, wird die Vorsitzende der Geschäftsführung, Nicole Jordy, in der Mitteilung zitiert. Die Zahl der jungen Arbeitslosen sei besonders gesunken – in der Regel als Folge, wenn Ausbildungsabsolventen erst nach kurzer Pause übernommen werden.

3026 freie Stellen meldete die Agentur für Arbeit aktuell für Oberberg. „In einigen Bereichen fehlt es an Fachkräften, um diese Stellen adäquat besetzen zu können“, so Jordy. Qualifizierung und Weiterbildung – sowohl von Arbeitsuchenden als auch von Beschäftigten – seien wichtige Instrumente gegen den Fachkräftemangel.