Oberberg – Insgesamt fließen 571.000 Euro aus dem Dorferneuerungsprogramm 2022 des Landes NRW in den Oberbergischen Kreis, und zwar in die Gemeinden Morsbach, Reichshof und Lindlar. Das geht aus einer Pressemitteilung des Ministeriums für Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hervor.

Demnach kann man sich in Morsbach über 275.000 Euro freuen. Für die Erneuerung und Aufwertung des Festzeltplatzes in Lichtenberg zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt es von Land und Bund Förderung in Höhe von 250.000 Euro. Ein privater Akteur erhält 25.000 Euro Unterstützung für die Erneuerung von Fenstern an einem ortsbildprägenden Gebäude; Ziel ist die Sicherung ländlicher Bausubstanz. 250.000 Euro aus Landesmitteln bekommt die Gemeinde Reichshof für die Umgestaltung des Freizeit- und Naherholungsstandorts Brüchermühle.

Förderung für 265 Projekte

Eine private Initiative in Lindlar-Spich darf 46.000 Euro Förderung erwarten. Das Geld ist für die Sanierung eines ortsbildprägenden, regionaltypischen Gebäudes und somit ebenfalls zur Sicherung ländlicher Bausubstanz gedacht.

Insgesamt umfasst das Programm 26,9 Millionen Euro. Mit dem Betrag werden 265 Projekte in Orten und Ortsteilen mit bis zu 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern angeschoben. „Die Hälfte der Menschen in Nordrhein-Westfalen wohnt nicht in den Metropolen und Städten, sondern im ländlichen Raum. Tendenz steigend“, sagt der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Bodo Löttgen, laut eigener Pressemitteilung. Die NRW-Koalition habe seit 2017 dafür gesorgt, dass Landespolitik sich nicht mehr vor allem auf Ballungsräume fokussiere.