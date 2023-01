Oberbergs Sportler des Jahres 2018 Jury-Ehrenpreis geht an Dieter Kuxdorf

Wiehl – Dieter Kuxdorf hatte an diesem Abend gleich drei Termine: Die Chorprobe der Evangelischen Kantorei Bergneustadt, die Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins dort und der große Sportlerabend dieser Zeitung. Der war am Montag wohl die beste Option, denn der 79-Jährige wurde in Wiehl von der Jury der Sportlerwahl zum Ehrenpreisträger 2018 ausgezeichnet. Etwas, womit der Bergneustädter überhaupt nicht gerechnet hatte. Und weswegen er um ein Haar auch gar nicht nach Wiehl gekommen wäre.

Das „herausragende persönliche Engagement“ des Bergneustädters skizzierte Anja Lepperhoff, Geschäftsführerin des Kreissportbundes, im Namen der Jury. Kuxdorf habe die Sportentwicklung und den Stellenwert des Sportes in Bergneustadt geprägt. „Seine Stetigkeit zeichnet ihn aus. Nicht selten wollte er mit dem Kopf durch die Wand, und er hat es auch durch manche Wand geschafft.“ Dieses Engagement für den Sport habe Kuxdorf auch an seine Kinder, dabei besonders an Sohn Stefan, und seine fünf Enkel weitergegeben.

Seit 26 Jahren ist Kuxdorf Vorsitzender des TV Bergneustadt. Er war bis 2017 zwölf Jahre Vorsitzender des Stadtsportverbandes, dessen Ehrenvorsitzender er heute ist. Er gehörte dem Vorstand des Turnverbands Aggertal Oberberg an. „Jeden Freitag beweist Dieter Kuxdorf beim Volleyball, das immer noch Luft nach oben ist“, berichtete Anja Lepperhoff von den sportlichen Aktivitäten des Ehrenpreisträgers. Der lege regelmäßig auch das Sportabzeichen ab. Sie erwähnte zudem das politische Engagement Kuxdorfs, der 14 Jahre lang stellvertretender Bürgermeister von Bergneustadt war und seit 35 Jahren für die SPD im Stadtrat sitzt.

Am Ende habe er doch gewusst, wo er an diesem Abend hingehöre, sagte der 79-Jährige sichtlich erfreut, als ihm Anja Lepperhoff, die für ihn mit dem Bergneustädter Stadtwappen individuell gestaltete Grauwacke-Trophäe als Ehrenpreis überreichte. Der Sport halte ihn hellwach, antwortete der Bergneustädter auf die Frage des Moderators Thomas Wagner, wie er das alles unter einen Hut bekomme.