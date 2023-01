Sportlerwahl in Oberberg Diese Leser dürfen sich gleich doppelt freuen

Wiehl – Für zehn Leser von Oberbergischer Volkszeitung (OVZ) und BLZ bot die Sportlerwahl gleich doppelten Grund zur Freude, denn sie waren im Vorfeld aus den tausenden Einsendungen als Gewinner gezogen worden. So konnten sie sich nicht nur über das Programm und den unterhaltsamen Abend, sondern auch über die Gewinne freuen.

OVZ-Redaktionsleiter Frank Klemmer und Michael Lenzen, federführender Redakteur der Bergischen Landeszeitung, gratulierten den Gewinnern. Der erste Preis in Höhe von 250 Euro ging Heike Neuhoff, über den zweiten Preis von 175 Euro freute sich Andreas Puhl, die 150 Euro für den dritten Platz nahm Martina May in Empfang. Zudem gab es für die glücklichen Gewinner bis Platz fünf noch zwei Gutscheine für ein VfL-Spiel.

Die Plätze vier und fünf waren mit je 100 Euro ausgelobt, für die anderen gab es jeweils Preise in Höhe von 50 Euro, sie gingen an Ingrid Dreher, Matthias Faulenbach, Günther Ginczek, Kai-Martin Antweiler, Christine Gnisa-Klein, Roswitha Heyer und Lore Neumann. Dabei freute sich Günther Ginczek der Opa von Paul Drux, dem Sportler des Jahres 2018, besonders über die beiden Eintrittskarten für ein Spiel des VfL Gummersbach. Als junger Mann habe er selbst gegen die damaligen Handballgrößen gespielt, erinnert er sich. (lz)

