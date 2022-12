Nümbrecht – Wie die meisten von uns teilen auch Anke Braunöhler und Eric Prang die Zeit ein in „vor Corona“ und Gegenwart. Vor rund zwei Jahren organisierten die Nümbrechter zum ersten Mal ein Offroader-Treffen, zu dem sie ihre bundesweit verstreut lebenden Freunde mit deren Fahrzeugen einluden. Im vorigen Jahr war es ihnen ob der unklaren Pandemiesituation zu heikel. Nun gibt es endlich wieder ein Treffen, auf das sich die beiden Organisatoren aus Berkenroth schon sehr freuen.



Offroader aus dem Freundeskreis

Allerdings in kleinerer Form, weiterhin der Pandemie geschuldet. Sechs Fahrzeuge werden an diesem Wochenende im Mai in Ruppichteroth auf einer Wiese geparkt. Die Fahrerinnen und Fahrer kommen wieder aus dem Freundeskreis des Ehepaars. Eric Prang sagt lachend: „Uns geht es um den Informationsaustausch, um das Sammeln von Ideen für den Ausbau der Fahrzeuge und natürlich darum, Urlaubsgeschichten zu erzählen.“

Anke Braunöhler und Eric Prang sind in dieser Hinsicht ganz weit vorne, waren sie doch vor einem Jahr mit ihrem MAN-Kat 1, einem eigenhändig umgebauten ehemaligen Bundeswehr-Lkw, anlässlich ihrer Silberhochzeit auf großer Island-Rundreise.

Der Kat 1 wird sie auch zum aktuellen Offroader-Treffen bringen. Beim letzten Mal durfte ihr Land Rover Defender mit, und dieser Wagen wird das Paar demnächst nach Frankreich in die Hochalpen fahren. Eine verhältnismäßig kleine Reise, gemessen an den Plänen, die die Nümbrechter für 2024 ins Auge gefasst hatten.



Reisepläne für Russland liegen auf Eis

Denn dann sollte es eigentlich für mehrere Wochen nach Russland und in die Mongolei gehen. „Wir haben diese Pläne erst einmal auf Eis gelegt“, bedauert Eric Prang. Solange Krieg herrsche, werde diese Reise sicher nicht stattfinden, betonen beide.

Die Begeisterung für das Fahren auf staubigen Pisten, abseits der großen Straßen, verbindet den Freundeskreis rund um die Nümbrechter. „Mit einem gepflegten Oldtimer Rallyes zu fahren, ist nichts für uns“, betont Anke Braunöhler lachend. Sie ist fasziniert davon, mit ihren Fahrzeugen Gegenden zu erkunden, die einsam sind, liebt es, mitten in der Natur zu sein.

Abgelegene Orte unter dem Sternenhimmel

Der Mix aus dem Kontakt zu den Menschen und dem bewussten Rückzug an abgelegene Orte unter dem Sternenhimmel, ins „1000-Sterne-Hotel“, ist für Anke Braunöhler und Eric Prang, aber auch ihre Freunde, der Reiz am Offroad-Fahren. Auch darüber werden sie sich sicherlich in Ruppichteroth austauschen können.

Wer sich die Fahrzeuge am Wochenende dort anschauen möchte, Tipps braucht oder sich über Fachsimpelei mit Gleichgesinnten freuen würde, kann Anke Braunöhler und Eric Prang per E-Mail kontaktieren: maunzerleunterwegs@aol.com.