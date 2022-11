Ohne Führerschein unterwegs Engelskirchener flieht bei Verkehrskontrolle

Engelskirchen – Während einer Verkehrskontrolle in Engelskirchen hat ein Autofahrer am in der Nacht zu Sonntag versucht, sich durch Flucht zu entziehen.



Eine Streifenwagenbesatzung hatte den 31-Jährigen laut einer Mitteilung der Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 0:20 Uhr an der Bergischen Straße anhalten und überprüfen wollen.



Beim Fluchtversuch gestolpert

Der Fahrer sei jedoch zunächst in Richtung Loope weitergefahren und nach rechts in Richtung Haus Alsbach abgebogen. Dort hielt er den Wagen an und versuchte zu Fuß in das dortige Waldgebiet zu flüchten.



Hierbei stolperte er jedoch, so dass er von den Polizisten eingeholt werden konnte.

Cannabis konsumiert

Der Engelskirchener gab zu, Cannabis konsumiert zu haben und zudem nicht im besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Das Auto wurde bei der Flucht beschädigt, da der 31-Jährige es beim Aussteigen und Weglaufen nicht gesichert hatte. Ein baum hatte die führerlose Fahr nach wenigen Metern gestoppt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und veranlasste eine Blutprobenentnahme. (cba)