Oberberg – Was der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) eigentlich alles so macht, gehört vermutlich nicht zum Allgemeinwissen. Die Abfallentsorgung im Oberbergischen und im Rheinisch-Bergischen Kreis – ja, das auch. Aber darüber hinaus gibt es deutlich mehr. „Wir haben viel zu sagen“, betont Annette Göddertz, Geschäftsführung des Bergischen Energiekompetenzzentrums Metabolon und Leiterin der Kommunikation von BAV und Metabolon. Und all das soll über den neuen Podcast „Jetzt geht’s rund – Zukunft Kreislaufwirtschaft“ in die Welt getragen werden.

Auf allen Kanälen zu hören

Zwei Folgen und eine kurze Vorstellungssendung kann man sich bereits anhören, jeden Dienstag kommt eine weitere dazu. Wobei der Podcast nur der jüngste von mehreren Info-Kanälen ist, die vom BAV bespielt werden. „Wir wollen und müssen die Leute mit dem Thema Nachhaltigkeit auf allen Kanälen erreichen“, sagt Annette Göddertz.

Abfall vermeiden, oder – wenn das nicht geht – ihn sinnvoll verwerten, „um unsere endlichen Ressourcen zu schonen“ – das ist die thematische Klammer um die Inhalte. Oder: „Rohstoffe sparen oder in einen Kreislauf zu führen“, wie es BAV-Geschäftsführerin Monika Lichtinghagen-Wirths in Folge 1 umschreibt. Um diesen Themenkomplex sollen sich die Beiträge drehen – auf ganz verschiedenen Ebenen und mit vielen unterschiedlichen Gesprächspartnern.

Im Namen der Stoffumwandlung

Praktische Tipps, die sich schnell im Alltag umsetzen lassen, gehören auch dazu, Infos über aktuelle Projekte und Partnerunternehmen auch, aber es werden zudem Praktiker zu Wort kommen, die Spannendes und Wissenswertes über Müll und Kreislaufwirtschaft zu sagen haben, verspricht Göddertz. Das umfasse auch neueste Forschungsergebnisse am Standort Metabolon. Über den spricht Anja Kuhn, die als Host durch die Podcast-Folgen führt, in der ersten Folge mit Monika Lichtinghagen-Wirths, die berichtet, dass der BAV dieses Lehr- und Forschungszentrum gemeinsam mit der TH Köln errichtet hat.



Kerngedanke: Rohstoffe sollen nicht zu Abfällen werden – das stecke bereits im Namen „Metabolon“, der sich vom „Metabolismus“ ableite, also der Stoffumwandlung. Lichtinghagen-Wirths: „Der Titel ist Programm.“ Eine „abwechslungsreiche Wertstoffreise“ verspricht der BAV den Hörern des Podcasts. Die jüngste Folge aus dieser Woche handelt von der Abfallberatung. Überschrift: „Der beste Abfall ist der, der gar nicht erst entsteht.“

Den BAV-Podcast finden Sie hier oder auf den gängigen Podcast-Kanälen.