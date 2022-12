Wehnrath – Die Reichshofer Firma Bohle, Hersteller der Schwalbe-Fahrradreifen, hat im vergangenen Jahr den Rekordumsatz von 273 Millionen Euro erzielt. Die Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt rund 20 Prozent. Geschäftsführer Frank Bohle stellt fest: „Das Geschäftsjahr 2021 lief für uns hervorragend. Wir sind trotz schwieriger pandemiebedingter Rahmenbedingungen sehr stark gewachsen.“

Die Firma teilt mit, dass sie ihren Umsatz in den vergangenen zehn Jahren nahezu verdoppelt hat, im Jahr 2011 lag er noch bei 140 Millionen Euro. „Ein Erfolgsfaktor für die deutliche Steigerung im Jahr 2021“, heißt es in einer Pressemitteilung, „ist neben der allgemein hohen Nachfrage nach Fahrrädern und Fahrradteilen vor allem der E-Bike-Boom.“ Die Marke Schwalbe habe die Kunden mit einer breiten und hochwertigen Produktpalette überzeugt.

Auch bei Nachhaltigkeit erfolgreich

Die Firma berichtet, dass sie auch bei der Nachhaltigkeit erfolgreich ist. Ihr Schlauchrecyclingprogramm wurde auf die Schweiz erweitert und ist damit in fünf europäischen Ländern verfügbar. Alte Schläuche werden gesammelt, recycelt und für die Produktion von neuen Schläuchen genutzt. Weit über sechs Millionen Schläuche sind seit dem Projektstart im Jahr 2015 eingesammelt worden. Das erfolgreiche Konzept soll zukünftig auch bei Fahrradreifen angewendet werden.

Derweil sind die Schwalbe-Fahrradreifen als eine „Marke des Jahrhunderts“ ausgezeichnet worden. Damit verbunden ist die Aufnahme in die 20. Ausgabe des Bandes „Deutsche Standards – Marken des Jahrhunderts 2022“, das im Februar in Berlin vorgestellt wurde. Darin werden knapp 200 Marken präsentiert, die von einer unabhängigen Jury ausgewählt worden sind.

Die Ralf Bohle GmbH wurde 1922 in Bergneustadt gegründet und hat ihre Zentrale heute in Reichshof-Wehnrath. Geschäftsführer Frank Bohle freut sich laut einer Pressemitteilung über die Auszeichnung, weil sie Schwalbe in eine Reihe stellt mit renommierten Marken wie „Persil“ und „Zwiesel Glas“. (tie)