Wipperfürth – Um 19.01 Uhr brandete an der Alten Drahtzieherei Jubel auf. Der Rumpf des Königsvogel war nach langem Anlauf endlich gefallen. Den entscheidenden Schuss hatte Rene Weiß abgegeben, der damit der neue Schützenkönig der Hansestadt ist. An seiner Seite wird ihn Meike Hild durch die Saison begleiten. Für den bis dahin amtierenden König Ulrich Hödtke und seine Lebensgefährtin Petra Lehne, hieß es Abschied nehmen von der Königswürde, die sie seit 2019 innehatten, da es wegen Corona in der Zwischenzeit kein Schützenfest mehr gegeben hatte.



Scheidender König dankt für eine lange Amtszeit



Hödtke dankte den Schützenkameraden, die dem Königspaar auch in der schweren Zeit zur Seite gestanden hätten. Er hätte sich eine andere Amtszeit gewünscht, sagte er.



Auch für Prinz Christian Besruck und seine Prinzessin Antonia Schnippering hieß es nach einer langen und außergewöhnlichen Amtszeit Abschied zu nehmen. Ein neuen Schützenprinz gibt es nicht, da die Schützen in diesem Jahr ein Fest in kleinerem Rahmen feiern wollten und daher nur Königsschießen, Kaiserschießen, ein Bürgerschießen und das Schützenliesel-Schießen veranstaltet, wie Vorsitzender Dr. Markus Braun erläuterte.



Er zeigte sich sehr zufrieden mit dem verkürzten Schützenfest, anderthalb Tage habe man gemeinsam gefeiert und das erste Fest nach Corona auch richtig genossen. Beim Anlegen auf den Kaiservogel erwies sich Schießmeister Dirk Kirchhoff als treffsicherster Schütze (82. Schuss) und ist nun neuer Kaiser. Da das Kaiserschießen schnell beendet war und es noch einen Vogel gab, rief Braun spontan ein Bürgervogelschießen aus, das gut angenommen wurde.



Die Entscheidung fiel aber nicht am Schießstand, da der Vogel auch um 23 Uhr noch nicht von der Stange fallen wollte, sondern Spielkarten wurden gezogen. Der Preis, 20 Kilogramm Wildschweinbraten, ging an Joachim Wasserfuhr.



Neue Form für das Schützenfest

Große Resonanz habe das Konzert des Musikvereins Wipperfürth am Sonntagmorgen gefunden, blickte Braun zurück. Er dankte den Musikern, die mit dem Tambourcorps Wipperfürth zur Krönung den Großen Zapfenstreich spielten. Spannend wurde es am Nachmittag beim Schützenliesel-Schießen. Mit dem 18. Schuss hatte Monique Bergerhoff die Krone heruntergeholt, den linken Flügel sicherte sich Antonia Schnippering, der rechte Flügel wiederum ging mit dem 96. Schuss an Monique Bergerhoff. Den Schweif holte Ilse Brand mit dem 127. Schuss und beim Rumpf war Bergerhoff mit dem 206. Schuss erneut erfolgreich. Sie ist die neue Schützenliesel der St.-Engelbertus-Bürgerschützengesellschaft.

Drei Stunden dauerte das Schießen auf den Königsvogel. Der Schnabel ging an Lars Clever (57. Schuss), die Krone an Ullrich Hödtke (45. Schuss), der linke Flügel an Dr. Markus Braun (80.Schuss), der rechte an Frank Blumberg (138. Schuss), der Schweif an Harald Bergerhoff (160. Schuss).



Das könnte Sie auch interessieren:

Sexuelle Belästigung auf Kirmes Anzeige Polizei vernimmt Mitarbeiter – Verdächtiger attackiert

Trauer um Werner Keppel Anzeige Lindlarer Musiker machte das Süper-Duett zu einem Erfolg von Lutz Blumberg

Wipperfürth Anzeige Geflüchteter aus Syrien schenkt Stadt Miniatur der evangelischen Kirche von Michael Lenzen

Bis zum 283. Schuss dauerte es dann noch, bis der Rumpf herabfiel. Bei Rene Weiß und seiner Königin Meike Hild war die Freude groß, nach dem ersten Jubel wurde die gute Nachricht erst einmal per Handy an Familie und Freunde berichtet. Nach der feierlichen Krönung der neuen Majestäten ging es mit einer kleinen Feier in der Alten Drahtzieherei weiter.



Vorsitzender Dr. Markus Braun zog eine positive Bilanz des neuen Formats und sprach von einem rundum gelungenen Schützenfest, für das er sich in Zukunft wieder mehr Beteiligung der Wipperfürther Bürger erhofft.

Ehrungen bei den Wipperfürther Schützen

Im Rahmen des Schützenfestes wurden am Sonntagmorgen nach dem Konzert des MV Wipperfürth auch verdiente Schützen ausgezeichnet.

Ehrungen bei den Schützen: Dr. Markus Braun, Dirk Kirchhof, Horst Jaques und Dietmar Schwirten (von links) Copyright: Börsch

Mit dem Großen Orden am Bande mit Silberwappen zeichnete der Oberbergische Schützenbund (OSB) Dieter Schmidt aus. Es ist die zweithöchste Auszeichnung die der Schützenbund verleiht.



Schießmeister Dirk Kirchhof wurde vom OSB mit dem Großen Orden am Bande ausgezeichnet. Die St.-Engelbertus-Bürgerschützengesellschaft zeichnete Manfred Hödtke aus, der seit zehn Jahren Mitglied bei den Pionieren ist.