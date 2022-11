Ründeroth – Der Ründerother Karnevalsverein stellt sein neues Prinzenpaar für die Session 2021/22 vor. Die Karnevalszepter in die Hand nehmen Prinz Christoph III. und Prinzessin Conny. Lange habe man die Entwicklungen der Pandemie beobachtet und sich nun entschieden, mit neuen Tollitäten die kommende Karnevalssession zu planen, teilt der RKV mit.

Prinz Christoph Wallefeld ist 55 Jahre alte und in Köln geboren. Der Karneval liegt im somit im Blut. Beruflich ist er als Sachbearbeiter bei der Sabo-Maschinenfabrik GmbH tätig. Seine Frau Cornelia „Conny“ Wallefeld ist 52 Jahre alt, gelernte Konditorin und stammt gebürtig aus Bergneustadt. Beide leben in Derschlag, haben zwei Kinder und zwei Enkelkinder.

Erfahrung in höheren Ämtern haben die Eheleute bereits gesammelt, denn neben dem Karneval sind die Wallefelds auch im Schützenverein Vollmerhausen aktiv, wo sie pandemiebedingt seit 2019 schon länger das Königspaar sind. Außerdem sind die beiden dort auch als Schießwarte tätig.

Die Verbindung zum RKV besteht schon länger. Prinz Christoph war Mitglied des Elferrats, Prinzessin Conny bei den Töchtern Ründeroths. Bereits länger besteht auch der Wunsch, einmal Prinz und Prinzessin im Karneval und im RKV zu sein, der nun in Erfüllung geht. „Die Menschen haben in der letzten Zeit auf viele Dinge verzichtet. Unser Ziel ist es, wieder Freude zu verbreiten“, sagt Prinz Christoph III. Eröffnet wir die Session am 13. November um 11.11 Uhr auf dem Parkplatz vor der Sparkasse in Ründeroth. (lth)