Schnee zum Fest Oberberger feiern weiße Weihnachten

Oberberg – Der Weihnachtsmorgen, man schlägt die Augen auf, blickt aus dem Fenster – und es schneit. Klingt nach Hollywood-Kitsch, ist aber oberbergisches Wetter: Pünktlich zum ersten Feiertag fielen am Samstagmorgen bis in die Tiefen des Aggertals Schneeflocken vom Himmel.

Schnee im Oberbergischen Copyright: Michael Kupper

Die Front, die zuvor schon im Norden und Osten des Landes für einen Wintereinbruch gesorgt hatte, streifte am Morgen die Region. Zum oberbergischen Wetter gehörte dabei auch, dass in den tieferen Lagen zumindest das nasse Grau der Straßen den Schnee schnell wieder verschluckt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wetter in NRW Anzeige Es bleibt kalt – Schnee lässt auf sich warten

Telefonseelsorge braucht Nachschub Anzeige Viel Arbeit für zu wenige Ehrenamtler von Frank Klemmer

Oberberger berichten Anzeige Festessen – eine Sache der Tradition

In den höheren Lagen wie in Reichshof blieb der Schnee zu Weihnachten aber sogar liegen. Bis gegen Mittag waren sogar rund fünf bis sieben Zentimeter in den Hochlagen zusammengekommen. Schneeverwehungen am Blockhaus erreichten eine Höhe von rund 20 Zentimetern. Polizei und Feuerwehr meldeten einen ruhigen Weihnachtstag ohne besondere Vorfälle.

Zahlreiche Ausflügler nutzen den Schnee für eine Winterwanderung oder eine erste Rodeltour. Florian Mayer aus Gummersbach war mit seinen Kindern David (10) und Marie (7) auf die Höhe am Blockhaus gefahren. Er hat sein Snowbike aus den 70er Jahren dabei und strahlt: „Das ist wie Fahrradfahren – einfach draufsetzen und los geht’s.“ Seine Tochter war begeistert, dass sie ihren neuen Bob gleich einweihen konnte „Den hat mir Oma gerade erst zu Weihnachten geschenkt.“

Einfach mal ausprobieren: Florian Mayer aus Gummersbach ist mit seinen Kindern David (10) und Marie (7) zum Blockhaus gefahren. Copyright: Michael Kupper

Haben auch Sie Ihren Augen nicht getraut, als Sie am Morgen aus dem Fenster geblickt haben? Dann schicken Sie uns Ihre Anekdote oder Ihre Fotos zum oberbergischen Hauch von einer weißen Weihnacht an redaktion.oberberg@ksta-kr.de.