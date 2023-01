Baustelle in Oberberg. (Symbolbild)

Oberberg – An dieser Stelle finden Sie einen Überblick über Baustellen, die im Oberbergischen-Kreis für Verkehrsbehinderungen sorgen.

Baustelle auf der Landstraße Wipperfürth-Engelskirchen im Zeitplan

Seit Ende September ist die L302, die Wipperfürth über Frielingsdorf und das Leppetal mit Engelskirchen verbindet, gesperrt. Für Anwohner und Autofahrer gibt es nun gute Nachrichten: Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan, betont Rainer Herzog, Sprecher der Regionalniederlassung Rhein-Berg des Landesbetriebs Straßenbau (Straßen.NRW).



Stand Dienstag (18. Oktober) rechnen der Landesbetrieb und die Stadt Wipperfürth mit dem Abrücken der Baukolonnen am Freitag, 4. November. Jüngst hatte es wegen der Sperrung der L 302 erneut Ärger bei Anliegern gegeben, denn Lkw ignorieren die Sperrschilder immer wieder und landen in einer Sackgasse. (sfl)

Straßensperrung bei Dieringhausen

Ab Mittwoch, 19. Oktober, wird die Halstenbachstraße in Gummersbach zwischen dem Ortsausgang Dieringhausen und der Abzweigung Alferzhagener Straße voll gesperrt. Das teilt die zuständige Regionalniederlassung von Straßen NRW mit.



Der Landesbetrieb saniert auf einer Strecke von rund zwei Kilometern die Fahrbahndecke und erneuert die Durchlässe. Für den Pkw- und Lkw-Verkehr werden separate Umleitungstrecken ausgeschildert, kündigt Straßen NRW an. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis Jahresende dauern. Etwa ab Februar 2023 sollen an der L145 im Bereich Dieringhausen Kanalbau- sowie weitere Straßensanierungsarbeiten beginnen. (sül)

Sperrungen für Bau von Kreisverkehr in Morsbach

Der Landesbetrieb Straßen baut zurzeit einen neuen Kreisverkehrsplatz in der Nähe der Morsbacher Ortschaft Oberzielenbach. Für Fräsarbeiten und die Ausbesserung von Schadstellen kommt es dort während der Herbstferien zu Sperrungen, teil die Behörde mit.

So soll die Landesstraße 94 ab Dienstag, 4. Oktober, im Bereich der Verbindung zur Siegener Straße gesperrt werden. Diese Sperrung werde voraussichtlich bis Freitag, 7. Oktober, dauern. Im Anschluss daran, voraussichtlich ab Dienstag, 11. Oktober, wird die Landesstraße 324 zwischen den Ortschaften Oberzielenbach und Hülstert bis Sonntag,16.Oktober, gesperrt. Großräumige Umleitungen werden in dieser Zeit eingerichtet. Ab Montag, 17. Oktober, folgt dann schließlich die Sanierung des Rad- und Gehwegs in diesem Abschnitt. Diese Arbeiten sollen laut Landesbetrieb unter einer halbseitigen Straßensperrung stattfinden. (bs)

Ab Montag, 26. September: Landstraße Wipperfürth-Engelskirchen bis November gesperrt

Die Landstraße von Wipperfürth nach Engelskirchen (L 302) ist ab Montag auf dem Abschnitt zwischen Friedrichsthal und Dohrgaul gesperrt. Bis Anfang November müssen Autofahrerinnen und Autofahrer damit von Wipperfürth für Fahrten nach Frielingsdorf, Kaiserau und zum A4-Zubringer in Engelskirchen teils Umwege über Lindlar und Marienheide in Kauf nehmen.



Grund ist die Fahrbahnsanierung auf dem Teilstück zwischen Friedrichsthal und Dohrgaul, berichtet der Landesbetrieb Straßenbau. Es ist der letzte Bauabschnitt bei der rund 900 Meter langen Baustelle auf und neben der L 302. Im Zuge der Arbeiten wurde der Radweg entlang der Straße angelegt. In Dohrgaul wurde die Bushaltestelle sicherer gemacht und eine neue Querungshilfe für Fußgängerinnen und Fußgänger gebaut. Das Land hatte die Baukosten für die Maßnahmen in dem Bereich auf rund 1,4 Millionen Euro beziffert. (lb)