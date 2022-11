Wipperfürth – Vor zehn Tagen hat die Stadtbücherei an ihrem neue Standort im Herzen der Stadt eröffnet und in dieser Zeit 68 neue Leser gewonnen. Eine beeindruckende Zahl angesichts von 303 aktiven Lesern bisher in diesem Jahr. Bibliotheksleiterin Sabine Weth zeigt sich erfreut, dass die Wipperfürtherinnen und Wipperfürth dass Angebot so gut annehmen und hofft auf eine weiter positive Entwicklung.



Der Umzug war mit einem großen Aufwand verbunden, wie sie in ihrem Tätigkeitsbericht zur Sitzung des Ausschusses für Sport, Freizeit und Kultur erläuterte. Corona habe die Mitarbeiter und die Kunden der Stadtbücherei auf eine harte Probe gestellt und zu einem Rückgang bei den Ausleihzahlen geführt.



Mitarbeiter nutzten Phasen der Schließung

Die zeitweisen Schließungen hätten dazu geführt, dass die Mitarbeiter sich um die Überarbeitung des Medienbestandes kümmern konnten. So seien im vorigen Jahr noch einmal rund 9500 Medien aussortiert und der Bestand auf 15.597 aktualisiert worden. Auch der Sachbuchbestand sei völlig neu geordnet worden.



Dem Trend folgend nach Interessenkreisen, die den Leserinnen und Lesern eine bessere Orientierung ermöglichten. Die Umstellung sei sehr arbeits- und zeitintensiv gewesen und habe nur durch die Unterstützung eines Bundesfreiwilligendienstlers und einer weiteren Stundenkraft geleistet werden können, so Weth. Aber die Arbeit habe sich ausgezahlt und der gesamte Sachbuchbereich sei am neuen Standort sehr viel übersichtlicher.



Bücherei investierte vor allem in Medien für Kinder und Jugendliche

Neben dem Abbau des Bestandes habe ein Schwerpunkt auf der Anschaffung neuer Medien gelegen. 1427 neue Titel, vor allem im Kinder- und Jugendbereich habe die Bücherei angeschafft und dafür 5000 Euro investiert. Mit einem Zuwachs rechnet Weth bei der Online-Ausleihe, bei DVDs und Musik-CDs sei dagegen ein Rückgang erkennbar, so dass auch weniger neue Titel angeschafft wurden.



Der Umzug sei ein Kraftakt gewesen, der sich gelohnt habe, so die Bibliotheksleiterin, die ihrem Team und allen Unterstützern dankte. Lob für die neue Stadtbücherei gab es auch von der Politik, der ein oder andere hatte sich die neuen Räumen schon angesehen.



Eröffnungsfest soll folgen

Übersichtlich, barrierefrei, modern, mit Sitzecken und Kinderbereich erfülle die Bücherei alle Ansprüche. Kritik äußerte der Ausschuss daran, dass es bislang keine offizielle Eröffnung gab. Fachbereichsleiter Marius Marondel betonte, dass es nach den Verzögerungen beim Umzug zuerst wichtig gewesen sei, zu eröffnen und in den Regelbetrieb zu kommen. Es werde aber noch ein Fest geben.



In der Ausschusssitzung wurde auch über den aktuellen Stand des Fördervereins Stadtbibliothek berichtet. Rund 30 Interessen haben sich bislang gemeldet. Wer Interesse hat, kann eine formlose E-Mail schicken. Der Ausschuss beschloss außerdem die Erweiterung der Bücherei um Räume im Nachbargebäude Marktplatz 8.

Die Stadtbibliothek, Marktplatz 9, ist montags und mittwochs von 10-13 und 14-17 Uhr, donnerstags von 10-13 und 14-18 Uhr und freitags von 9-13 Uhr, sowie jeden ersten Samstag im Monat von 10-13 Uhr geöffnet. Telefon 0 22 67/862 39 80.