Ein Freispruch und die Frage nach dem perfekten Verbrechen

Die tödlichen Schüsse aus der Maschinenpistole trafen den gewalttätigen Mann durch die Badezimmertür. Die Frau, die sich dahinter verschanzt hatte, handelte in Notwehr. So stellte es das Bonner Landgericht im Urteil fest und sprach die 44-jährige Angeklagte aus Nümbrecht frei. Dass den Mann ein Schuss von hinten in den Nacken traf, wie die Gerichtsmedizin festgestellt hatte, wurde nicht als hinreichendes Indiz dafür bewertet, dass sie ihn gezielt und heimtückisch von oben beschossen haben könnte, als er die Wendeltreppe hinauflief. Wenn es doch so verlaufen ist, wäre es ein perfektes Verbrechen gewesen.

Ein Kriminalist mit provokantem Vortragstitel

Als er noch als Kriminalkommissar der Kölner Polizei in Tötungsdelikten ermittelte, gehörte der Oberbergische Kreis zum Dienstgebiet von Andreas Schnurbusch. Und damit auch der Nümbrechter Fall von 2012. Schnurbusch schildert ihn als eine der vielen Möglichkeiten, einen Menschen umzubringen. „Wie töte ich meine Schwiegermutter?“ lautet der provokante Titel des Vortrags, zu dem die 3H-Initiative in die Hubertushalle in Gummersbach-Hülsenbusch an diesem Samstagabend eingeladen hat.

Ein Mord ist nicht so einfach

Und um es gleich vorwegzunehmen: Am Ende wird der Kriminalist a.D. und Krimiautor dazu raten, sich mit der schwierigen Mutter der Ehefrau zu versöhnen. Eigentlich sei sie doch liebenswert und unverzichtbar, heißt es in der Hommage, die Schnurbusch verliest. Zudem: Einen Menschen spurlos ins Jenseits zu befördern, ist nicht so einfach, wie der Experte darlegt. Eigentlich befasst sich Andreas Schnurbusch im Ruhestand nur noch mit fiktiven Mordfällen, bei seinen Lesungen habe er lediglich nebenbei von der Polizeiarbeit berichtet. Bis ein Zuhörer ihn einmal fragte, ob er nicht mehr aus der Praxis erzählen könnte. Erst habe er gedacht: „Sind denn meine fiktiven Geschichten so schlecht?“ Dann hat Schnurbusch ein eigenes Programm daraus gemacht. Der Erfolg rechtfertigt diese Entscheidung. Und ein bisschen Dichtung ist immer noch dabei. Die Hülsenbuscher Hubertushalle ist mit 70 zahlenden Gästen gut gefüllt, als Schnurbusch zunächst einen Text über den fiktiven Michael vorliest.

Kommissar a.D. Schnurbusch. Copyright: Reiner Thies

True Crime: Grundkurs in Kriminologie mit schwarzem Humor

Dieser muss damit rechnen, dass die nervige Schwiegermutter bei ihm einzieht, und kommt ins Überlegen. Schnurbuschs daran anschließende Ausführungen sind ein Grundkurs in Kriminologie (die Lehre vom Verbrechen) und Kriminalistik (die Lehre von deren Bekämpfung) mit einem Ausblick in die Geschichte der beiden Disziplinen. Für Unterhaltungswert sorgen schwarzer Humor, ein bisschen Grusel zur dunklen Jahreszeit, aber eben vor allem die Überzeugungskraft des wahren Lebens und Sterbens. „True Crime“ nennt sich das Genre, dass sich in Büchern, Fernsehserien und Podcasts seit Jahren zunehmender Beliebtheit erfreut und nun auch die Bühne erobert. Auch das Ehepaar, das eigens aus Wiehl nach Hülsenbusch angereist ist, findet echte Verbrechen einfach interessanter als die unrealistischen Tatort-Krimis. Die beiden haben schon Karten für die Veranstaltung am 9. Januar in der Gummersbacher Halle 32. „Mördern auf der Spur“ sind dort ein Rechtsmediziner, ein Strafrichter und ein Spurensicherer.

Falschgeld, Feuerlöscher und Beziehungstaten

Der Polizeipraktiker Schnurbusch gibt auch Einblicke in weniger blutige Branchen, so lässt er einige gefälschte 50-Euro-Scheine rumgehen mit der Bitte, sie auch wieder zurückzugeben. Aber nichts fasziniert wie das schlimmste Verbrechen von allen. Etwa der Fall des 83-jährigen Seniors, dessen Frau die Kellertreppe hinuntergestürzt zu sein schien. Tatsächlich hatte er sie mit einem Feuerlöscher erschlagen, wie ein aufmerksamer Gerichtsmediziner feststellte. Nur wenn man einen Mord überhaupt als solchen identifiziert, kann man ihn auch aufklären. Schnurbusch merkt an, dass in anderen Ländern viel mehr Obduktionen durchgeführt werden. Die allermeisten Tötungsdelikte sind dann aber Beziehungstaten, nach den Verdächtigen muss man nicht lange suchen. 95 Prozent der Fälle werden aufgeklärt.

Versöhnung statt Reling-Schubs

Als Schnurbusch auf Michaels Schwiegermutter zurückkommt, spielt er alle Varianten des Abmurksens durch und verwirft sie wieder. Der Schubs über die Reling eines Kreuzfahrtschiffes erscheint noch am aussichtsreichsten. Am Ende empfiehlt er aber wie gesagt die Versöhnung als straffreie Konfliktlösung. Ein gutes Verhältnis zwischen den Generationen steht passenderweise auch im Mittelpunkt der nächsten Veranstaltung in der Hubertushalle: Am Donnerstag ist dort Eltern-Kind-Café.