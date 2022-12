Lindlar – Im Klassenraum der Grundschule Lindlar-West heißt Fatih Mert die Schüler und Schülerinnen „Hosgeldiniz – Willkommen“.



Dreimal in der Woche macht er sich aus der Nähe von Mönchengladbach auf den Weg ins Oberbergische. Hier in Lindlar gibt der Pädagoge Türkisch-Unterricht in den beiden Grundschulen und in der Hauptschule.



An diesem Donnerstag sitzen neun Jungen und Mädchen der Stufen 3 und 4 an den Tischen. „An unserer Grundschule wie auch in der Grundschule Lindlar-Ost haben wir herkunftssprachlichen Unterricht in Türkisch und Albanisch“, erklärt Schulleiterin Monika Duchêne.



Angebot an zwei Grundschulen und der Hauptschule

Das Angebot werde von Kindern genutzt, die kaum ihre Herkunftssprache sprechen oder sie verbessern möchten. So wie Ceyda – die eigentlich schon ganz gut Türkisch spricht. Sie hat Verwandte in der Türkei. Auch eine ihrer Omas lebt dort. „Ich möchte mich dort sehr gut unterhalten können, dafür muss ich noch mehr lernen“, sagt die Zehnjährige.



Beyza (10) hat als Kleinkind zunächst Deutsch gelernt. „Erst später kam Türkisch dazu. Ich tue mich daher noch etwas schwer damit“, erklärt die Schülerin. Wer bis zur zehnten Klasse den herkunftssprachlichen Unterricht belegt und eine guten Prüfung ablegt, kann damit auch eine schlechtere Note in einer anderen Sprache ausgleichen, erklärt Fatih Mert.



Die eigene Herkunftssprache zu sprechen, sei aber auch ein Bestandteil der eigenen Identität, sagt er. Nicht zu vergessen: „Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt: Wer mehrere Sprachen spricht, hat es zum Beispiel leichter auf dem Arbeitsmarkt.“ Fatih Mert hat in der Türkei an der Süleyman-Demirel-Universität Theologie studiert und an der Universität Ankara den Master-Abschluss im Lehramt für Religionskultur und Ethik macht.



Er lebt schon lange Jahre in Deutschland, ist verheiratet und hat drei Kinder. „Meine Frau ist auch Lehrerin, für Biologie“, erzählt der 40-Jährige. Er habe als pädagogischer Mitarbeiter in den Grundschulen in Übach-Palenberg gearbeitet, bevor er nach Lindlar kam, berichtet er. Hier hat Mert den Unterricht im April übernommen. „Ich freue mich sehr, hier zu sein. Die Schüler und Schülerinnen machen toll mit“, lobt er. „Wir lernen auch viel“, findet Ceyda. Manchmal sei es aber auch schwer, sagt Ahmet (9).



In der Grundschule Lindlar-West ist Fatih Mert zweimal pro Woche. Beim zweiten Besuch unterrichtet er dann Schüler und Schülerinnen aus den 1. und 2. Klassen.