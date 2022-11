Unwetter in Oberberg Bevertalsperre droht Vollstau

Wipperfürth – Der Wupperverband warnt Anwohner in der Nähe der Wupper und am Bever-Bach unterhalb der Talsperre vor Hochwasser. Gleichzeitig steigen die Pegel in den Talsperren immer weiter an. „Laut den Prognosen sollen die Niederschläge im Verlauf des Abends nachlassen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Oberberg Anzeige Staudamm hält – Schaulustige erschweren Aufräumarbeiten in Hückeswagen von Stefan Corssen , Lutz Blumberg

Sollten sich diese Prognosen nicht bewahrheiten, könnten die Wupper-Talsperre und die Bever-Talsperre in den kommenden Stunden den Vollstau erreichen. Dann können sie kein weiteres Wasser aus dem Oberlauf der Wupper mehr speichern. Dadurch kann es zu einem weiteren Anstieg der Wassermengen unterhalb der Talsperren kommen“, so der Wupperverband.



In den vergangenen Tagen habe man die Talsperren stärker als üblich abgelassen, um einen Puffer zu schaffen für den angekündigten Starkregen.

Sollten die Pegelstände unterhalb der Talsperre weiter steigen, kann es örtlich zu Überflutungen kommen. Dann können Keller betroffen sein. Der Wupperverband ruft dazu auf, in dem Fall Kellerräume nicht zu betreten.