Vollmerhausen – Puzzles für Jung und Alt – sie waren die Verkaufsschlager unter den Spielzeugwaren – nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern während des gesamten Jahres – und so beliebt, dass der Hersteller Ravensburger Lieferschwierigkeiten hatte. Diesen zugegeben etwas altmodischen Trend erklären sich die Betreiber des Spielwarenladens in Vollmerhausen, Wolfgang und Heike Kenntemich, mit der Corona-Pandemie. „Den Leuten war langweilig, zur Ablenkung haben sie gepuzzelt“, vermutet Heike Kenntemich. Sehr beliebt waren daher auch Karten- und Gesellschaftsspiele.

Vor Weihnachten und in Zeiten von Corona waren Puzzles und eine Carrera-Bahn für die Kleinen der Renner im Laden von Heike und Wolfgang Kenntemich. Viel nachgefragt wurden auch die Mini-Harvester. Nach wie vor beliebt bei Kindern: Benjamin Blümchen. Copyright: Dierke

Und noch ein Klassiker machte sich gut unterm Weihnachtsbaum und verkaufte sich so gut, dass gerade ein Exemplar übrig blieb: die Carrera-Bahn für Dreijährige. Mit den bekannten Figuren des Super-Mario-Universums können die Kleinen Wettkampf-Luft schnuppern und, statt der originalen Spiele auf dem Gameboy, echte Miniatur-Rennwagen auf die Strecke schicken.

Von einem Liebling der älteren Generationen müssen sich die Kunden des Spielwarenladens allerdings in Zukunft verabschieden. Playmobil hat in Vollmerhausen ausgedient und findet nur noch wenig Anklang. Die letzten Bestände im Laden stehen noch zum Verkauf, auf Nachbestellungen verzichtet das Vater-Tochter-Gespann. „Die Regale werden mit Holzspielzeug von Hape aufgefüllt. Davon gibt es Autos und auch kleine Musikinstrumente. Damit können wir in Zukunft eine Nische bedienen“, sagt Heike Kenntemich. „Außerdem sind die Holzspielzeuge nachhaltiger als Playmobil.“

Umweltschutz und Corona-Pandemie schlagen sich sogar in den Spielzeugtrends der diesjährigen Weihnachtssaison nieder. Da darf sich auch niemand wundern, dass ein weiteres Trendprodukt, der Harvester von Bruder, beliebt war. Schließlich beobachteten auch die Kleinsten die großen Maschinen das ganze Jahr in Aktion bei den Rodungsarbeiten in den sterbenden Fichtenwäldern. Das machte offenbar Eindruck.

In einem Trend bleibt sich der Spielwarenladen, der seit 67 Jahren Kinderaugen zum Leuchten bringt, aber treu: Heliumluftballons sind beliebt wie eh und je und werden in den unterschiedlichsten Ausführungen für sämtliche Veranstaltungen erworben. Besonders gern zu Geburtstagen und Hochzeiten, die natürlich auch und bersonders in der Corona-Zeit einen Blickfang gebrauchen können.

Auch der Laden der Kenntemichs muss für die Besucher seit dem 16. Dezember geschlossen bleiben. Ein herber Schlag für das Weihnachtsgeschäft, das bis dahin eigentlich sehr gut lief. Um für ihre Kundschaft dennoch zur Verfügung zu stehen, bietet der Spielwarenladen einen Abholservice an. Per Telefon können Kunden anfragen, ob das gewünschte Spielzeug verfügbar ist, und es anschließend am Hintereingang des Geschäfts bezahlen und abholen. Geschenke braucht man ja nicht nur zu Weihnachten.