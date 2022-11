Von Nord nach Süd Kraniche fliegen in Winterquartiere

Oberberg – Die ersten Vorboten der kalten Jahreszeit haben sich am Wochenende am Himmel über dem Oberbergischen gezeigt. Am Samstagnachmittag zogen 13 Kranichzüge laut trompetend unter anderem über das Morsbacher Bergland. Insgesamt waren es rund 1700 Aargänse, wie die Großvögel hier auch im Volksmund bezeichnet werden, die in typischen Eins-Formationen in Richtung Südwesten geflogen sind. Mehr als 100 000 Kraniche kommen in diesen Tagen aus den skandinavischen Brutgebieten über die Ostsee und rasten in der Rügen-Bock-Region sowie in großen Feuchtgebieten Norddeutschlands.

Das könnte Sie auch interessieren:

Feuerwehr Gummersbach Anzeige Provinzial Rheinland unterstützt mit 2600 Euro

Dort suchen sie die letzten Maiskörner und Kartoffelreste von den Äckern und stärken sich für den Zug quer durch Westdeutschland in die französischen und spanischen Winterquartiere. Genau in der Mitte dieser traditionellen „Zugstraße“ liegt der Oberbergische Kreis. Gehen die Temperaturen in den nächsten Tagen weiter nach unten, werden sicher noch etliche Kranichzüge bis Anfang Dezember das Oberbergische überqueren, was immer wieder ein faszinierendes Naturschauspiel ist. (bu)