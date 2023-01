Waldbröl – Durchaus viel schlimmer ausgehen können hätte am späten Mittwochnachmittag ein Brand am Veilchenpfad in der Stadtmitte von Waldbröl. Dort hatten nach Erkenntnissen der Feuerwehr auf dem Balkon eine Holzverkleidung, Gartenstühle und schließlich auch die Balkontür Feuer gefangen.



Große Hitze ließ Glas bersten

„Durch die Hitze ist eine Scheibe geborsten“, berichtet Stadtbrandmeister Daniel Wendeler. Gegen 16.55 Uhr wurden die Einheiten Stadtmitte und Thierseifen mit 25 Kräften unter der Leitung von Brandoberinspektor Christian Geldmacher aus Thierseifen zum Einsatzort gerufen, ein Trupp löschte das Feuer unter Atemschutz.



Bis in den Abend hinein war die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Auch musste die betroffene Wohnung aufgrund des starken Rauchs kräftig durchgelüftet werden. Auch entfernten die Einsatzkräfte mit einer Säge auch noch die letzten Reste der Holzverkleidung, um darunter nach weiteren Glutnestern Ausschau halten zu können.

Verletzt wurde niemand. Da die Ursache des Feuers bisher ungeklärt ist, hat die Polizei nach Angaben von Waldbröls Feuerwehrchef Wendeler bereits mit den Ermittlungen begonnen.