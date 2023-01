Lia Köster will nach ihrer Schulzeit am Hollenberg-Gymnasium Waldbröl Medizin oder Jura studieren.

Waldbröl – Medizin oder Jura – noch kann sich Lia Köster nicht so ganz entscheiden, welches Studienfach es werden soll. Dass sie aber in Bonn studieren möchte, steht schon fest. Für beide Fächer hegt die 19-Jährige großes Interesse, den richtigen Notendurchschnitt dafür hat sie auch schon in der Tasche.

Mit der Abschlussnote 1,0 ist Lia Köster die Jahrgangsbeste am Hollenberg-Gymnasium Waldbröl und will bis zum Beginn des Wintersemesters die freie Zeit mit Freunden verbringen. „Wir haben eine Woche Urlaub auf Norderney gebucht als eine Art private Abschlussfeier nach der Schule“, erzählt sie. Weitere Kurztrips innerhalb Deutschlands seien nicht ausgeschlossen.

Die Suche nach einer passenden Wohnung

Zudem steht die Suche nach einer passenden Wohnung auf dem Plan. In ihrer Freizeit gibt die 19-jährige, die in den Fächern Mathe, Chemie, Englisch und Erdkunde ihre Prüfungen abgelegt hat, Nachhilfeunterricht. Zudem spielt sie seit ihrem neunten Lebensjahr Klavier und geht seit einigen Jahren ein bis zweimal die Woche reiten.

Dem letzten Schuljahr kann Lia Köster trotz des Distanzunterrichts auch etwas Positives abgewinnen: „Die Extremsituation hat uns noch sehr viel mehr zusammengeschweißt. Jeder kümmerte sich darum, dass der Austausch untereinander funktionierte“. Ab und zu aber auch für sich alleine zu lernen, war für die 19-jährige kein Problem.

Vermissen werde sie den Alltag der Schule und ihre Freundinnen Freunde, die sie teilweise seit der fünften Klasse kenne. „Wir haben uns alle sicher über das eine oder andere aufgeregt, aber im Großen und Ganzen war es eine schöne Zeit“. (bs)