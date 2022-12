Waldbröl – Nach mehr als zehn Jahren hat Dr. Fabian Krapoth das Amtsgericht in Waldbröl als Direktor verlassen und jetzt dieselbe Position am Bonner Amtsgericht angetreten. Dort ist er Nachfolger von Direktorin Birgit Niepmann, die nach mehr als 43 Jahren in Diensten der Justiz den Ruhestand angetreten hat. Wer Nachfolger des 59-Jährigen in Waldbröl wird, ist derzeit offen.



Nachfolger kommt wohl aus Bonn

Im Laufe des Frühjahrs soll jemand von Bonn in die Marktstadt wechseln, heißt es. Bis dahin übernimmt Thorsten Schmidt als stellvertretender Direktor kommissarisch Krapoths Aufgaben, der nur nicht die Gerichtsverwaltung geleitet hat, sondern zudem als Jugendrichter und Vorsitzender des Jugendschöffengerichts gearbeitet hat. Diese beiden Posten übt vorerst Amtsrichter Carsten Becker aus.

Nach Waldbröl gekommen war Dr. Fabian Krapoth im August 2011. Bonn ist nicht nur sein Arbeitsort: Dort lebt er seit vielen Jahren mit seiner Ehefrau und zwei Söhnen. Als Richter im Dienst steht er seit 1991.