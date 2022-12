Waldbröl – Persönlicher Glaube und globale Verantwortung. Lesen und etwas Gutes für sich, aber auch für andere tun. All diese Begriffe stehen für ein innovatives Projekt der evangelischen Gemeinde in Waldbröl, das gestern vorgestellt und eröffnet wurde. Aus dem christlichen Buchladen „Doppelpunkt“ ist am Mittwoch der Laden „Buch + Welt“ geworden. Dieser vereint nun das Sortiment an Literatur mit dem des Eine-Welt-Shops.

Geführt wird das Geschäft durch den Verein „Miteinander unter dem Regenbogen“, dessen Vorsitzender Pfarrer Jochen Gran ist. Als klar wurde, dass der „Doppelpunkt“ – zur Zeit seiner Entstehung ein Projekt der Freikirchen in Waldbröl – durch die Corona-Krise in die Knie gezwungen worden war, gab es Gespräche mit dem Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde am Wiedenhof.

Gremium beschloss Kauf des Buchladens

Das Gremium beschloss, den Buchladen von Eigentümerin Natalie Dissevelt zu kaufen. Denn, so war die einhellige Meinung, dieses Geschäft dürfe als Akzent im Stadtbild nicht verloren gehen. Auch der Eine-Welt-Shop mit fair gehandelten Produkten litt unter der Corona-Krise und der Tatsache, dass es ihm an Laufkundschaft fehlte. Das soll sich durch den Zusammenschluss nun ändern.

„Das Geld stammt aus Rücklagen, die wir seit Jahren speziell für innovative Projekte gebildet haben“, führt Pfarrer Gran aus. Zurzeit zehn ehrenamtliche Kräfte werden zukünftig den Ladendienst versehen. Zeit zum Gespräch soll es dort ebenso geben, wie Beratung zu Literatur und Informationen zum Fairen Handel. Der Eine-Welt-Shop sei das älteste ökumenische Projekt in der Marktstadt gewesen, „Buch + Welt“ ist nun das jüngste, berichtet Gran.

Ungewöhnlich und vermutlich in Oberberg einzigartig ist das Konzept allemal. „So kommen die 21 Waldbröler Kirchen und Gemeinden in der Stadt für ein gemeinsames Projekt zusammen, um einen christlichen Akzent in der Stadt zu setzen, der sich aber nicht nur in Frömmigkeit, sondern auch in Weltverantwortung zeigt“, sagt Pfarrer Gran erfreut.

Der Laden ist zu finden an der Kaiserstraße 36c. Er ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 14 Uhr. Weitere Ehrenamtler sind willkommen.