Waldbröl trauert um den früheren Stadtdirektor Lorenz Pevec, der am 25. Oktober im Alter von 87 Jahren gestorben ist, wie jetzt bekannt wurde. Die Stadt Waldbröl schreibt in ihrem Nachruf über sein jahrzehntelanges Wirken im Rathaus: „In dieser langen Zeit hat er die kommunale Verwaltung in verschiedenen Funktionen mitgeprägt unter anderem im Schulamt, als Leiter des Ordnungsamtes und als Stadtkämmerer mit besonderer Verantwortung für die städtischen Finanzen.“

Von 1991 bis 1999 Stadtdirektor

1991 wurde Pevec zum Stadtdirektor gewählt. Dieses Amt übte er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 1999 aus. „Er verstand sein Amt nicht allein als Aufgabe der Verwaltung, sondern als Dienst an der Gemeinschaft. Dabei waren ihm ein vertrauensvolles Miteinander, eine konstruktive Zusammenarbeit und das Wohl unserer Marktstadt stets wichtig. Sein Einsatz und seine Leistungen werden in dankbarer Erinnerung bleiben“, schreibt die Stadt. Nicht nur in Waldbröl war Pevec anerkannt. So wurde er Ehrenbürger der Waldbröler Partnerstadt Swiebodzice.

Von Herne nach Waldbröl

Im Jahr 1970 war Lorenz Pevec mit seiner Frau von Herne nach Waldbröl gekommen, seine beiden Töchter wurden hier geboren. Zunächst leitete er das Ordnungsamt, ehe Stadtdirektor Otto Budde ihm einen Posten in der Kämmerei anbot. Als Stadtdirektor Hans-Georg Janneck 1991 Waldbröl verließ, bewarb sich Pevec um die Nachfolge.

Engagement im Ruhestand

Mit 60 ging Pevec in den Ruhestand. Die geänderte Kommunalverfassung und die Direktwahl des hauptamtlichen Bürgermeisters machten es möglich. Er legte aber nicht die Füße hoch, sondern engagierte sich unter anderem im Fördervereins der Roseggerschule sowie im Kirchenvorstand von St. Michael. (ar)