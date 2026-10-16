Karnevalisten zu Gast bei der Volksbank

Mit viel karnevalistischem Herzblut, strahlenden Gesichtern und Vorfreude auf die kommende Session besuchte die Waldbröler Karnevalsgesellschaft (WKG) jetzt die Volksbank in Waldbröl. Das geht aus einer Pressemitteilung der Waldbröler Karnevalisten hervor.

Mit dabei waren Kinderprinzessin Layana I. sowie das große Prinzenpaar, Prinz Leon I. und Prinzessin Tine I., die mit den Mitgliedern der WKG für einen stimmungsvollen und närrischen Besuch sorgten. Wie in jedem Jahr nutzte die Karnevalsgesellschaft die Gelegenheit gerne, die Tollitäten vorzustellen und einen Einblick in die persönlichen Geschichten und die Begeisterung für den Waldbröler Karneval zu geben.

Eine Tradition mit Herz und Leidenschaft

Dabei wurde schnell deutlich: Hinter den närrischen Titeln stecken Menschen, die ihre Aufgabe mit ganz viel Herz und Leidenschaft angehen. Der Besuch bei der Volksbank ist für die Karnevalsgesellschaft Waldbröl längst zu einer schönen Tradition geworden. Jahr für Jahr bietet sich hier die Gelegenheit, die aktuellen Tollitäten vorzustellen, miteinander ins Gespräch zu kommen und die Verbundenheit mit der Region zu pflegen.

Kinderprinzessin Layana I. erfüllt sich einen Traum

Besonders bezaubernd war die Vorstellung der Kinderprinzessin Layana I. Es wurde schnell deutlich, wie sehr ihr Herz für den Karneval schlägt. Sie liebt Glitzer, begeistert sich für das Gardetanzen und hatte schon immer den großen Wunsch, einmal selbst Prinzessin zu sein. Nun also ist dieser Traum Wirklichkeit geworden.

„Die Vorfreude auf die bevorstehende Session ist riesig“, bestätigt Kinderprinzessin Layana I... Sie kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht und sie mit den anderen Karnevalisten unvergessliche Momente erleben darf. Mit ihrer Begeisterung verkörpert sie, was den Karneval gerade für die jüngsten Jecken so besonders macht: Träume, Gemeinschaft und viel Freude.

Prinzenpaar überzeugt mit Bewerbungsvideo

Auch das Prinzenpaar, Prinz Leon I. und Prinzessin Tine I., wusste bei seiner Vorstellung zu begeistern. Um der Waldbröler Karnevalsgesellschaft zu zeigen, wie sehr sich die beiden wünschen, in der kommenden Session die Tollitäten zu stellen, ließen sie sich etwas ganz Besonderes einfallen. Mit einem Bewerbungsvideo machten sie deutlich, wie gerne sie Prinzessin und Prinz sein möchten.

Mit ihrer offenen und herzlichen Art haben die beiden den Spaß am Karneval bereits jetzt spürbar gemacht. Ganz nach ihrem Motto „Nord trifft Jeck“ blicken sie mit Begeisterung auf die bevorstehende Session. Sie freuen sich darauf, neue Erfahrungen zu sammeln, besondere Begegnungen zu erleben und mit der WKG und den Jecken eine tolle Session zu gestalten.

Lebendiger Karneval in Waldbröl

Die Begegnung in der Volksbank zeigte einmal mehr, wie lebendig der Waldbröler Karneval ist und wie wichtig das Zusammenspiel von Jung und Alt, ehrenamtlichem Engagement und regionaler Unterstützung für das Vereinsleben. Mit einer fröhlichen Kinderprinzessin, einem engagierten Prinzenpaar und einer starken Gemeinschaft im Rücken stehen die Zeichen gut für eine unvergessliche närrische Zeit der Waldbröler Karnevalsgesellschaft.

Gründung der KG im Jahr 1946

Die Gründung einer KG in Waldbröl ging 1946 von Kaplan Julius Tries sowie rund 30 Mitgliedern der Pfarrjugend und von Kirchenchören aus. Zu den Gründungsmitgliedern zählten unter anderem Herbert Salz und Theo Wolff. Die erste Sitzung fand am 18. Februar 1946 im Saal Hohmann statt. (kpo)