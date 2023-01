Wiehl – Die Arbeiten an der Bahnhofstraße gehen in eine kurze Winterpause, kündigt die Stadt Wiehl an. Bis ins neue Jahr soll die Baustelle ruhen. Der neu gestaltete und verbreiterte Gehweg kann derweil schon genutzt werden. Eine Freigabe der Straße für den Autoverkehr ist nicht vorgesehen.

Mitte Dezember ist der Bereich im ersten Abschnitt asphaltiert worden. Tragschicht und Binderschicht sind eingebaut, dadurch bleibt die neue Straße geschützt vor Frostschäden, teilt die Stadt mit. Zum Baufortschritt sagt die Stadt darüber hinaus, dass an sämtlichen Häusern neue Anschlüsse für die Wasserleitung gelegt wurden. Der Kreisverkehr am Bahnhof hat eine schmalere Zufahrt in die Bahnhofstraße bekommen. Beim Tiefbau sind Leerrohre zur Breitbandverkabelung eingesetzt worden. Parallel wurde begonnen mit den Vorbereitungen zur Neugestaltung im zweiten Abschnitt. Die von Mauern eingefassten Pflanzbereiche vor dem Rathaus wurden abgerissen, die alte Toilettenanlage an der Treppe zum Kurpark verschwindet als nächstes.

Sofern es die Witterung zulässt, sollen die Arbeiten am 10. Januar fortgesetzt werden. Der erste Abschnitt bis zur Einfahrt Volksbank-Parkplatz wird nach Erledigung der dort anstehenden restlichen Aufgaben für den Verkehr geöffnet. Stattdessen wird dann der Bereich zwischen Volksbank und Einfahrt Sparkassen-Parkplatz gesperrt. (tie)