Wiehl – Am 22.2.2022 feiert Milo seinen zweiten Geburtstag. Dass es zu einem so denkwürdigen Datum kommen würde, hätten sich Mama Anja Dabringhausen (36) und Papa Florian Fischer (32) nicht träumen lassen. Eigentlich sollte ihr Sohn 2020 erst zwei Tage später im Krankenhaus Wipperfürth zur Welt kommen.

Vielleicht haben die Eltern das Schicksal aber auch herausgefordert, indem sie für ihr Neugeborenes den Namen Milo aussuchten, der aus dem Altslawischen stammt und so viel wie „der Liebenswerte“ heißt. Und was ist liebenswerter, als sich eine Schnapszahl als Geburtsdatum auszusuchen, die damals noch ausgerechnet auf den Karnevalssamstag fiel?

Auf bestem Weg, ein Karnevalist zu werden

Eigentlich ist die Familie nicht besonders jeck: „Ich hatte Angst, dass das Personal im Krankenhaus verkleidet sein könnte“, erinnert sich Mama Anja. Milo ist dagegen auf dem besten Weg, ein Karnevalist zu werden. „Er liebt Musik und Tanzen. Seine ersten sieben Monate hat er verschlafen, und ab da war kein Halten mehr.“ Milo hat ordentlich aufgedreht und ist mittlerweile ein kleiner Wildfang. „Er ist immer gut drauf und auf jeden Fall ’ne Frohnatur!“ Außerdem verteilt Milo liebend gern Küsschen – auch mal auf Papas Foto, wenn dieser gerade nicht zur Stelle ist.

Zwar ist Milos Geburtstag nun die erste Schnapszahl in der Familie, aber mit denkwürdigen Daten kennt man sich trotzdem aus. „Mein Bruder wurde am 23.12. geboren. Meine Tanten haben sich immer darüber lustig gemacht, wie man kurz vor Weihnachten ein Kind bekommen kann – und haben ihre Kinder dann selbst in der Weihnachtszeit bekommen“, erzählt Anja Dabringhausen. Eine große Kindergeburtstagsparty gibt es an diesem besonderen Datum nicht, dafür ist Milo noch zu klein.



Gefeiert wird mit der Familie und Kaffee und Kuchen. Für das Geburtstagskind gibt es als Andenken ein T-Shirt, das mit dem Datum bedruckt ist. Und die Erinnerungen halten Mama und Papa mit Fotos in einem Album fest. In Zukunft, das ahnt Anja Dabringhausen bereits, wird es in ihrem Hause aber wohl oder übel die ein oder andere Mottoparty geben. „Um Karneval werden wir jetzt nicht mehr herumkommen.“ Dank dem kleinen Milo sei sie für den Karneval nun offen.