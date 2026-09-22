Die Stadt Wiehl will den Löschwasserteich an der Carl-Zeiss-Straße im Gewerbegebiet Bomig Nord durch einen unterirdischen Behälter ersetzen. Der Grund: In der Vergangenheit ging oft viel Wasser verloren wegen schwer zu lokalisierenden Leckagen in der Teichfolienmembran.

So hat es die Stadtverwaltung nun im zuständigen Fachausschuss des Stadtrats berichtet. Der Standort sei aufgrund der Lage des Grundstücks im Gewerbegebiet und seiner Größe grundsätzlich gut zur Löschwasservorhaltung geeignet, hatte die Verwaltung angemerkt.

Der platzsparende Tiefenbehälter, der schon im kommenden Monat installiert werden soll, habe zudem einen positiven Nebeneffekt, für den der Ausschuss dann auch eine Änderung des Bebauungsplans genehmigte: Man könnte auf dem städtischen Grundstück zu späterem Zeitpunkt eine Lagerhalle für den Bauhof errichten.

Der städtische Bauhof sei seit längerer Zeit auf der Suche nach geeigneten Lagerflächen zur Unterbringung von Geräten und Materialien unterschiedlicher Art. Die freiwerdende Fläche im Gewerbegebiet Bomig-Nord biete sich für die Errichtung einer Lagerhalle an. Von besonderem Vorteil ist, dass sich das zentral gelegene Grundstück bereits im Eigentum der Stadt befindet.