Einen Abend voller Musik und großer Unterstützung erlebten die Mitglieder des Wiehler Vereins „Lebensfarben – Hilfen für Kinder und Jugendliche“ kürzlich in Gelsenkirchen: Sie durften beim Konzert von Fury in the Slaughterhouse an der Aktion „Hoffnung verändert alles“ mitwirken. Die soziale Kampagne der Band wurde, begleitend zum Album „Hope“, vor drei Jahren ins Leben gerufen. Im Rahmen von Konzerten machen die Furys auf gemeinnützige Vereine und Hilfsorganisationen aufmerksam, um Spenden zu sammeln und gesellschaftliches Engagement zu fördern.

Das Lied „Won’t Forget These Days“ der Furys hat für mich und auch die anderen Vereinsmitglieder jetzt noch einmal eine ganz neue, sehr besondere Bedeutung Sandra Karsten, Vorsitzende von "Lebensdarben"

Sandra Karsten, Vorstand des Vereins, ist auch Tage später noch völlig begeistert: Thorsten Wingenfelder, Gitarrist und Songschreiber der Band, habe zu Beginn des Konzerts den Verein und seine Arbeit vorgestellt, bevor ein kurzer Imagefilm gezeigt wurde. Der Musiker, der einige Jahre in Nümbrecht-Bierenbachtal lebte, war durch Bekannte auf den Verein aufmerksam geworden. Das Management der Band nahm dann Kontakt zu Sandra Karsten und dem Verein auf, der natürlich gleich zusagte.

Karsten erläutert voller Freude: „Tausenden Konzertbesuchern wurde so die Arbeit unseres Vereins vorgestellt. Der Film gab berührende Einblicke in das, wofür wir stehen: die Begleitung und Stärkung von Kindern und Jugendlichen, deren Familien durch psychische Erkrankungen belastet sind.“

Becherpfand für den guten Zweck

Während des gesamten Konzertabends konnten die Musikfans zudem ihren Becherpfand von je drei Euro zugunsten von Lebensfarben spenden. An den vier Sammeltonnen für die Becher standen Vereinsmitglieder, die die Becher entgegennahmen, Fragen zum Verein beantworteten und von ihrem Engagement berichteten. „Das waren ungemein herzliche Begegnungen. Eine Psychologin aus der Nähe von Gelsenkirchen sagte sogar, ein solcher Verein fehle in ihrer Region. Wir haben uns gleich vernetzt“, berichtet Sandra Karsten. Kontakt zu ihrem Verein können auch interessierte Oberberger aufnehmen, am besten per Telefon unter (0 22 62) 79 49 546.

Am Ende des Abends haben die gespendeten Becher 5475 Euro für Lebensfarben eingebracht. „Wir waren überwältigt von der Offenheit, der Wertschätzung und der großen Spendenbereitschaft der Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher “, schwärmt die Vorsitzende.

Der Erlös soll investiert werden in Gruppenangebote, stärkende Erlebnisse und Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche aus Familien mit psychisch oder suchterkrankten Eltern. Für die Kinder bedeutet dies: Sie erfahren, dass sie mit ihren Sorgen nicht allein sind, dass ihre Gefühle ernstgenommen werden und es Menschen gibt, die verlässlich an ihrer Seite stehen.

Sandra Karsten sagt: „Das Lied ,Won’t Forget These Days’ der Furys hat für mich und sicherlich auch die anderen Vereinsmitglieder, die nach Gelsenkirchen mitgekommen sind, jetzt noch einmal eine ganz neue, sehr besondere Bedeutung.“